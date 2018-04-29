القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 06:20 م

حسام عقل: سرد عز الدين نجيب يشبه لوحة فنية

حسام عقل: سرد عز
حاتم السروى_ حسام الضمراني
dostor.org/2149432

قال الناقد الدكتور حسام عقل إن الناقد التشكيلي عز الدين نجيب، ابن قرية مشتول الدسوق بالشرقية، ولد سنة 1940، والتحق بكلية الفنون الجميلة وبدأ حياته الفنية بكتابة القصة ثم اتجه إلى الفن التشكيلي، وقدّم 26 معرضا حتى الآن، لافتًا إلى أن الناقدة شيرين أبو النجا كانت محقة عندما شبهت سرده بلوحة فنية.

وأضاف «عقل» خلال حفل تكريم عز الدين نجيب بندوة لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، في القاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك، تحت عنوان «الحُريَّات والتنوع الثقافي»، أن عز الدين نجيب دائما ما يؤكد من خلال أعماله أن المجالات الفنية متشابكة ومتقاربة وتؤدي نفس الغرض بطرق مختلفة.

حسام عقل: سرد عز الدين نجيب يشبه لوحة فنية
حسام عقل: سرد عز الدين نجيب يشبه لوحة فنية
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