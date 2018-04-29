حريق ضخم في حي الحمراء بالسعودية (فيديو)
اندلع حريق ضخم اليوم، في مركز ومخبز خاص بالتسوق بحي الحمراء بمدينة جدة السعودية، حسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية.
ولم تصدر تعليقات رسمية على الحادث حتى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل.
اندلع حريق ضخم اليوم، في مركز ومخبز خاص بالتسوق بحي الحمراء بمدينة جدة السعودية، حسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية.
ولم تصدر تعليقات رسمية على الحادث حتى الآن، وسنوافيكم بالتفاصيل.
بدأت منذ قليل فعاليات ندوة لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، في القاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك، تحت عنوان «الحُريَّات والتنوع ...
كرم اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، برافقة محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، الفائزين في مسابقة "سيناء تبتكر"، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، اليوم الأحد، بمقر ...
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وضرورة المراجعة ...