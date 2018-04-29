حريق ضخم في حي الحمراء بالسعودية (فيديو)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

كرم اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، برافقة محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، الفائزين في مسابقة "سيناء تبتكر"، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، اليوم الأحد، بمقر ...