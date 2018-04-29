«مون جيه إن» يناقش مع رئيس وزراء اليابان نتائج القمة بين الكوريتين

قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي في سول، كيم وي كيوم، اليوم، إن الرئيس الكوري الجنوبي «مون جيه إن» أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.



وأكد الجانبان على أن محادثات القمة بين الكوريتين التي اتفق فيها زعيما الكوريتين على نزع السلاح النووي بصورة تامة، أسهمت في خلق الظروف لإنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المتحدث قوله إن الرئيس مون أجرى المكالمة الهاتفية مع آبي في الساعة العاشرة صباح اليوم لمدة 45 دقيقة لشرح نتائج القمة بين الكوريتين، مضيفا أن الرئيس مون ورئيس الوزراء آبي أعربا عن أملهما في أن تؤدي محادثات القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى خطة محددة لنزع السلاح النووي.



وقدر رئيس الوزراء الياباني تأكيد زعيمي الكوريتين على هدف نزع السلاح النووي بصورة تامة في شبه الجزيرة الكورية من خلال "إعلان بانمونجوم"، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا الإعلان إلى إجراءات ملموسة.



وقال الرئيس مون في المكالمة الهاتفية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أبدى عزمه على إجراء حوار مع اليابان عند القمة بين الكوريتين، مضيفا أنه نقل للزعيم كيم رغبة آبي في إجراء حوار مع الشمال.



وأكد على أنه سيضطلع بدور كجسر بين كوريا الشمالية واليابان، فيما قال آبي إنه سيعمل على خلق فرصة لإجراء حوار مع كوريا الشمالية، مضيفا أنه سيدعو الرئيس مون إلى المساعدة إذا لزم الأمر.



وقال المتحدث إن آبي تقدم بالشكر للرئيس الكوري الجنوبي على إرسال رئيس وكالة الاستخبارات سوه هون، إلى اليابان لشرح نتائج القمة بين الكوريتين.



من ناحية أخرى، قالت مصادر بالمكتب الرئاسي للصحفيين إن الرئيس الكوري الجنوبي ناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضية اليابانيين المخطوفين لدى كوريا الشمالية، مضيفة أن آبي سيعلن عن هذا الموضوع في وقت لاحق. وطبقا للمصادر، أثار الرئيس مون هذه القضية عند لقائه مع الزعيم كيم، وقدم آبي الشكر على ذلك.