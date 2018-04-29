بابا الفاتيكان يدين الهجوم على كنيسة فى نيجيريا

أدان بابا الفاتيكان، هجوم على كنيسة فى نيجيريا الأسبوع الماضى، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا بينهم قسان.



وقال بابا الفاتيكان، خلال ترأسه صلاة قداس الأحد بالفاتيكان: "في الأسبوع الماضي تعرّضت الجماعة المسيحيّة في نيجيريا مُجدّدًا لعمليّة قتل لمجموعة من المؤمنين بينهم كاهنان نكل هؤلاء الإخوة إلى إله الرحمة لكي يساعد تلك الجماعات الممتحنة في استعادة الوفاق والسلام".



كان الهجوم وقع الأربعاء الماضى فى ولاية "بينو" بوسط نيجيريا، وشهدت الولايات بوسط البلاد مؤخرًا سلسلة من الهجمات يرتبط أغلبها بنزاعات على الأراضى والمياه.