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الأحد 29/أبريل/2018 - 06:14 م

الاتحاد الإفريقي: إيقاف حكم نيجيري عامًا لمحاولة تلاعبه بنتيجة مباراة

الاتحاد الافريقي
الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)
dostor.org/2149415

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) اليوم، إيقاف الحكم النيجيري جوزيف أوغابور لمدة عام لمحاولته التدخل والتلاعب بنتيجة مباراة بين اتحاد العاصمة الجزائري وبلاتو يونايتد النيجيري في ملحق دور المجموعات لكأس الاتحاد هذا الموسم.

وأورد الاتحاد في بيان عبر موقعه الالكتروني اليوم، أن لجنة الحكام التابعة له قررت السبت إيقاف الحكم النيجيري جوزيف أوغابور عن أي مهمة رسمية لمدة عام، لمحاولته التلاعب بمباراة ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم بين بلاتو يونايتد واتحاد العاصمة الجزائري في السابع من أبريل 2018 في لاغوس.

وأوضح الاتحاد أن القرار أتى في أعقاب تحقيقات أجراها مسؤولو المباراة من جنوب إفريقيا، وأدلة تقدموا بها، تظهر أن أوغابور تواصل معهم لتوفير مساعدة فنية للفريق النيجيري، الذي فاز في المباراة بنتيجة 2-1.

وفاز الفريق الجزائري (4-صفر) في مباراة الإياب التي أقيمت على أرضه في 17 أبريل الحالي، ليبلغ دور المجموعات للمسابقة الإفريقية.

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