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سياسي
الأحد 29/أبريل/2018 - 08:05 م

أبوحامد: قانون عزل الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة أمام البرلمان بعد غدٍ

النائب محمد أبوحامد
النائب محمد أبوحامد
محمد جعفر
dostor.org/2149414

أعلن النائب محمد أبوحامد، عضو ائتلاف «دعم مصر»، أنه سيتقدم بمشروع قانون «فصل الإخوان من الجهاز الإدارى بالدولة بغير الطريق التأديبى»، الذى انتهى من إعداده، لمجلس النواب، بعد غدٍ الأربعاء، لأخذ دورته التشريعية وإقراره.

وأكد «أبوحامد»، فى حواره لـ«الدستور»، أنه حصل على التوقيعات اللازمة للقانون لتقديمه إلى المجلس، موضحًا أن القانون يُطهر الجهاز الإدارى من أى شخص يرتكب مخالفات مثل «الإضرار بالأمن القومى، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه إضرار بالاقتصاد والإنتاج».

■ كيف جاءت فكرة القانون؟
- مشروع القانون يحمل اسم «الفصل بغير الطريق التأديبى»، وهذا القانون كان موجودًا فى عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يعطى الرئيس أو الدولة أداة قانونية تمكنهما من تطهير الجهاز الإدارى من أى شخص يرتكب مخالفات، مثل «الإضرار بالأمن القومى، أو الانتماء إلى جماعة إرهابية، أو الإهمال الجسيم الذى يترتب عليه إضرار بالاقتصاد والإنتاج»، إلى جانب سببين آخرين للموظفين الكبار، هما فقد الصلاحية، وفقد شرط حُسن السمعة.
■ ضم مشروع القانون تعديلات كثيرة.. ما هى؟
- أصبح القانون متوافقًا مع دستور ٢٠١٤، وأوضحتُ فى المشروع تفاصيل الحالات التى يتم وفقها فصل الشخص بغير الطريق التأديبى، بما يتوافق مع التحديات التى تواجهها الدولة، وتمكنتُ من سد الثغرات الموجودة فى الإجراءات عن طريق تشكيل لجنة قضائية تتولى الأمر.
وفى حال توجّه المفصولين إلى القضاء لن يستطيعوا نقض القرار لأسباب إجرائية، كما أن القرارات التى تصدر عن اللجنة متعددة، والآثار المترتبة على أن الشخص يتم فصله لم تصبح فقط الفصل، ولكن رُتبت آثار أخرى على تطبيق القانون.
■ كيف يتم تحديد الأشخاص الذين يخاطبهم القانون؟
- القانون نص على عدد من المراحل الرئيسية، تبدأ من تصنيف الشخص بأنه مرتبط بجماعة إرهابية مثل الإخوان أو غيرها، أو أنه يهدد السلم العام أو مهمل، بإجراءات قانونية من خلال القضاء، ثم إلزام الجهة الإدارية التى ينتمى إليها هذا الشخص بإجراءات تالية متى تم اتخاذ حكم قضائى فى هذا الشأن فى حق شخص أو مجموعة أو كيان، أهمها عزله إذا كان فى وظيفة عامة.
وفى حالة نقض الموظف هذا الحكم، فإن القانون ينص على وقفه عن العمل والتحفظ على أمواله- فى حالات محددة منها الإرهاب أو الفساد- إلى حين النطق فى حكم النقض، وفى حالة إقرار الحكم السابق بأنه شخص ينتمى إلى الجماعات الإرهابية أو تلقى رشوة أو خلافه، فيتم فورًا فصله من العمل ومصادرة أمواله لصالح الدولة، أما فى حالة قضاء محكمة النقض بنفى الحكم السابق، فكأن شيئًا لم يكن، ويُعاد النظر فى وقفه عن العمل وفك الحظر عن أمواله.
■ هل هناك تبعات جديدة ستترتب على فصل الموظف؟
- الفصل يُعد من الآثار المترتبة على القانون القديم، ولكن فى القانون الجديد أصبحت هناك تبعات أخرى، من ضمنها الحجز على الأموال وفقد شرط حُسن السمعة والسير اللازم للمناصب العامة والنيابية، مثل البرلمان ورئاسة الجمهورية، ومراكز إدارات الشباب والنقابات وغيرها، سواء كانت انتخابًا أو تعيينًا.
■ ما آلية تصنيف الشخص على أنه إرهابى؟
- تصنيف الشخص على أنه ينتمى إلى جماعة إرهابية يتم وفق القضاء وحده، بحيث يجوز لهيئات وجهات بعينها أن تقدم دعوى أمام اللجنة القضائية التى يتم تشكيلها، بحق شخص أو مجموعة أو كيان، تتهمهم فيها بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإرهابية، مستندة إلى أدلة مؤيدة لتلك التهمة.
■ بمن استعنت خلال إعداد القانون؟
- استعنتُ بخبراء فى القانون الدستورى للتأكد من أن مشروع القانون يتضمن مواد تتفق مع الدستور، كما أننى أجريتُ مناقشات مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للتفاهم حول بعض مواد القانون وتأثيرها على الجهاز الإدارى حال تطبيق القانون، كما أننى عرضتُ القانون على بعض النقابات استباقًا لجلسات الحوار المجتمعى حوله.
■ هل القانون مخصص لعزل الإخوان فقط؟
- ربط القانون بعزل المنتمين إلى الإخوان من الجهاز الإدارى غير صحيح، فى ظل أن المواد المخصصة لذلك لا تتعدى ٥٪، من القانون، ولكن القانون كامل وشامل لكل حالات الفصل الإدارى من الوظائف العامة، وفصل الإخوان سيتم إدراجه تحت بند الأمن القومى، وهناك حالات أخرى للفصل جاءت بالقانون.
■ ما ضمانات عدم استغلال القانون للتخلص من الموظفين بشكل كيدى؟
- حددتُ بعض المواد التى تضمن للموظف حق الدفاع عن نفسه حال تقديم طلب للهيئة القضائية بشأنه برغبة فصله، كما أننى حصرتُ الجهات التى يمكنها التبليغ عن الشخص أو الموظف للهيئة القضائية، فى الجهات الرقابية، وهى هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى جانب الوزير المختص ورئيس المؤسسة، وليس الأشخاص العاديين أو الجهات الأمنية منعًا للكيدية.

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