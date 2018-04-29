حبس فتاة 15 يوما بتهمة الانضمام للإخوان

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول، بحبس "شروق. أ"، 15 يوما على خلفية التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.



وأسندت النيابة إلى المتهمة جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.