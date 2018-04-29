بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات ندوة لجنة الحريات بالنقابة العامة لاتحاد كُتَّاب مصر، برئاسة الشاعر علاء عبد الهادي، في القاعة الرئيسية بمبنى نقابة اتحاد الكتاب بالزمالك، تحت عنوان «الحُريَّات والتنوع الثقافي»، بحضور رئيس لجنة شعبة الحريات الشاعر عبدالناصر الجوهري، ومقرر اللجنة الدكتور حسام عقل، وأعضاء اللجنة الدكتور مصطفى عبدالغني، والدكتور حاتم الجوهري.



وتستضيف الندوة الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، والممثل والمخرج أحمد صادق، والفنانة التشكيلية نهال وهبي والدكتورة عزيزة بدر، وتتخلل الندوة فواصل موسيقية وشعرية، ويدير الندوة الدكتور حسام عقل.



ومن المقرر أن تكرم لجنة الحريات الناقد التشكيلي عز الدين نجيب بنهاية الندوة عن مجمل أعماله الأدبية والفنية.