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الأحد 29/أبريل/2018 - 06:02 م

المدير الفني لـ«المقاولون»: «كناريا» و«توك توك» ضمن 6 لاعبين مؤهلين للاحتراف

علاء نبيل
علاء نبيل
سعد البسيونى
dostor.org/2149396

قال علاء نبيل، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون، فى حواره مع «الدستور»، إن المقاولون العرب حقق مكاسب كبيرة، نظير الاعتماد على مجموعة الشباب الذين تفوقوا على أنفسهم خلال آخر موسمين فى قطاع الناشئين، ودفع بهم أمام الزمالك والطلائع ومصر المقاصة، فظهروا بصورة طيبة.

■ بداية.. ما ردك حول الهجوم عليك بعد تصعيدك مجموعة كبيرة من ناشئى المقاولون للفريق الأول؟
- أفضل قرار اتخذته هو الدفع بالناشئين، وأعتقد أن التجربة نجحت، ورغم أن البداية كانت صعبة أمام الزمالك، إلا أننى كنت واثقًا من نجاح مجموعة الشباب، وبفضل الله كانت تجربة مفيدة، وظهر أكثر من لاعب بمستوى عالٍ جدًا، والجميع أشاد بموقفنا.
ولو قُدّر لى الاستمرار فى منصبى كمدير فنى، لن أتراجع عن سياسة الدفع بالناشئين، لأن «المقاولون» يملك العناصر القادرة على قيادة الفريق، وإعادته من جديد للمنافسة مع الكبار على لقبى الدورى والكأس.
■ لكن مهمة مدربى المقاولون صعبة لأن الجميع ينظر لنجاح الثنائى محمد صلاح والننى.. ما تعليقك؟
- فعلًا المهمة صعبة، لأن الجميع يرغب فى تكرار تجربتى «صلاح» و«الننى»، وحتى أكون صريحًا، لا بد أن نعترف بأن الثنائى من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وتجهيز لاعبين بنفس مستواهما، ليس بالأمر الهين، لكننا قادرون على ذلك، ونعمل بالفعل على تقديم لاعبين مميزين.
■ هل هناك عناصر قادرة على تكرار تجربتى صلاح والننى؟
- المتابع جيدًا لأداء «المقاولون» فى آخر ٣ مباريات، يعرف أن قطاع الناشئين فى النادى بمثابة «منجم ذهب»، وبالفعل هناك أكثر من لاعب سيسير على خطى «الننى» و«صلاح»، أمثال محمد متولى «كناريا»، وعبدالوهاب إسماعيل، وطاهر محمد طاهر، وعمر ميرا، ومحمد سعيد الشهير بـ«توك توك»، وعمرو ناصر.
هؤلاء اللاعبون قادرون على خوض تجربة الاحتراف، والظهور بصورة مشرفة، لأن قطاع الناشئين كان يحرص على منحهم جرعات تدريبية ودروسًا خاصة لكل لاعب على حدة.
■ هل حسمت موقفك بخصوص القيادة الفنية للفريق الأول أو الاستمرار كرئيس لقطاع الناشئين؟
- لم أحسم موقفى بعد وأترك القرار لمجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح، وأنا ابن «المقاولون»، وتحت أمر الإدارة فى أى منصب، وقادر على تحمل المسئولية، وأى منصب سيتم إسناده لى سأعمل على تطويره، والحفاظ على اسم النادى والمنافسة على البطولات.
■ ما تعليقك على غضب اللاعبين الكبار الذين تم الاستغناء عنهم؟
- المصلحة العامة هى التى حكمتنى فى قرارات الاستغناء عن مجموعة الكبار، أمثال حسام باولو ومحمد ناجى جدو ورامى عادل، وهدفى النزول بالأعمار السنية، خاصة أن أداء الفريق فى الدورى تراجع فى الدور الثانى، ولم يكن هناك خلاف مع أى لاعب من الراحلين.

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