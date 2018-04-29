الجيش السوري ينظم جولة لصحفيين في جنوب دمشق

شارك صحفيون في جولة إعلامية نظمها الجيش السوري بأجزاء من منطقة القدم جنوب دمشق يوم الأحد، حيث زاروا محطة قطار مهجورة وشاهدوا دبابات وجنودا سوريين متمركزين في حي الجورة.



وقال الجيش السوري إن قواته استعادت السيطرة على أحياء الجورة والعسالي والمأذنية في منطقة القدم التي تجاور مخيم اليرموك يوم السبت بالتزامن مع دخول قوات النظام وحلفائه معركة شرسة مع مقاتلي تنظيم «داعش» في جيب يخضع لسيطرتهم جنوبي دمشق.



وقال التلفزيون الحكومي إن الجيش حقق تقدما كبيرا.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش استولى على عدة مبان في المنطقة المكتظة بالسكان.