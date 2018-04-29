د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»

مثّلت جماعة «الأزارقة»، واحدة من أشد فرق الخوارج شراسة فى التاريخ الإسلامى. وهى جماعة يعود الفضل فى تأسيسها إلى «نافع بن الأزرق»، وإليه تنتسب. وقادها من بعده قطرى بن الفجاءة، وهو واحد من أشعر شعراء عصره، وكان مقاتلًا شرسًا بايع نافع بن الأزرق على الولاء لفكرة تكفير الآخر، والبراء من مخالفيهم، وإشهار السلاح فى وجوههم. أرهقت جماعة «الأزارقة» الدولة الأموية لمدة تقترب من عقدين من الزمان، ورافق الفشل الكثير من المحاولات التى سعى خلفاء بنى أمية من خلالها للقضاء عليهم. ويكفى فى هذا السياق أن نذكر محاولات واحد من أشد القادة العسكريين فى التاريخ الأموى وهو الحجاج بن يوسف الثقفى، الذى ظل يقاتلهم ما يقرب من عقد ونصف العقد من الزمن دون أن يفلح فى القضاء عليهم. تتعجب - وأنت تقرأ تفاعلات التجربة المثيرة للأزارقة - من حالة التشابه بين تفاصيل المواجهة التى خاضتها تلك الجماعة ضد الدولة الأموية، والمواجهات الحالية التى يخوضها خوارج العصر. ستجد فكرة «تحالفات المصالح»، حاضرة بقوة كوسيلة يستقوى بها الخوارج بغيرهم من قوى المعارضة فى التكتل ضد أنظمة الحكم. ستجد أيضًا مبدأ «الولاء والبراء»، وهو واحد من المبادئ الأساسية التى بلورها تنظيم الأزارقة، واعتمد عليها فى إدارة علاقاته مع خصومه السياسيين. والأغرب من ذلك أنك ستجد حوادث اقتحام السجون من جانب الخوارج حاضرة أيضًا. ويسجل التاريخ أن أول واقعة اقتحام للسجون قام بها الخوارج، تزامنت مع ثورة أهل البصرة على الوالى الأموى عبيدالله بن زياد، حين كسروا باب سجن البصرة، وأخرجوا رفاقهم من الخوارج الذين حكم عليهم الوالى بالسجن. كل هذه الممارسات أبدعها «نافع بن الأزرق»، الأمر الذى يجعل وصف «الأب الروحى لخوارج العصر» منطبقًا عليه بامتياز.



أول من طبق نموذج «تحالف المصالح» مع جماعات تختلف معه فى الفكر لكنها تتفق معه فى العدو المشترك

وضع نافع بن الأزرق العديد من القواعد التى حكمت ممارسات العديد من تنظيمات الخوارج التى ظهرت من بعده، ونستطيع الزعم بأن خوارج العصر استفادوا منها بأشكال وصور مختلفة. تمتع «نافع» بكاريزما خاصة، وقدرات واضحة على إدارة المعارك والأزمات، تبدت أبرز مظاهرها فى عدم ممانعته من بناء تحالفات مؤقتة مع أشخاص وجماعات قد تختلف معه فى الفكر، لكنها تتفق معه فى «العدو المشترك». ويبدو أنه كان يطبق قاعدة «عدو عدوى صديقى»، حتى ولو جاء تطبيقه لها ملتويًا أو مراوغًا، أو يحمل نوعًا من الخداع لأفراد جماعته أو تنظيمه. عندما انطلقت حركة عبدالله بن الزبير فى مكة المكرمة ضد حكم يزيد بن معاوية، قرر «نافع بن الأزرق» الانضمام بمن معه إليها. عبدالله بن الزبير كان من أكثر أبناء كبار الصحابة مناوأة لفكرة توريث الحكم، وكان أشدهم طموحًا إلى الخلافة، لكنه لم يفكر لحظة فى الخروج من مكة، والتحرك إلى أرض غيرها، لينازع يزيد بن معاوية الحكم، كما فعل الحسين بن على، فقد آثر أن تكون مكة مقرًا له ومحلًا لثورته ضد يزيد. وقد اندلعت ثورة «الزبير» مع دخول سنة أربع وستين من هجرة النبى صلى الله عليه وسلم.

انضم «نافع بن الأزرق» وجماعته إلى حركة «ابن الزبير»، وخاضوا معه حربًا طويلة ضد يزيد بن معاوية، أبلوا فيها بلاء حسنًا، وتمكنوا من الصمود معه ضد الجيوش التى تحركت إليهم طيلة ما تبقى من فترة حكم يزيد بن معاوية حتى وفاته. تمثل السبب المباشر الذى أدى بـ«نافع» إلى التحالف مع عبدالله بن الزبير، فى الضغوط المتزايدة التى مارسها عليهم الوالى الأموى عبيدالله بن زياد فى البصرة. فما كان من «نافع» إلا أن عقد اجتماعًا عاجلًا مع أتباعه وخطب فيهم قائلًا: «إن الله قد أنزل عليكم الكتاب، وفرض عليكم الجهاد، واحتجّ عليكم بالبيان، وقد جرّد أهل الظلم فيكم السيوف فاخرجوا بنا إلى هذا الذى قد ثار بمكة، فإن كان على رأينا جاهدنا معه، وإن يكن على غير رأينا جاهدنا معه». التوجه البراجماتى كان واضحًا فى القرار الذى اتخذه «نافع»، فقد أراد أن يهرب من محاصرة «ابن زياد» للأزارقة، وفى الوقت نفسه يتحالف مع طرف مناوئ لعدوه «الأموى» فى الشام. ولم يكن «ابن الزبير» أقل براجماتية من «نافع»، فاستغل هو الآخر الموقف ورحب بانضمام الخوارج إليه، وأخبرهم أنه على مثل رأيهم «من غير تفتيش»، كما يصف «ابن الأثير» فى كتابه «الكامل فى التاريخ»، وعبارة «من غير تفتيش»، يعنى أنه أعطاهم موافقة عامة على رأيهم، دون بحث فى التفاصيل، التى قد تثير خلافات تصد الخوارج عن الانضمام إليه، وبناء عليه قاتل الخوارج معه أهل الشام، حتى مات يزيد بن معاوية وانصرف أهل الشام عن «ابن الزبير» مؤقتًا.

يقول المؤرخون إن خلافًا وقع بعد ذلك بين الأزارقة وعبدالله بن الزبير، بسبب موقف عبدالله بن الزبير من عثمان، وكان الخوارج يكفرونه، كما يكفرون عليًا بن أبى طالب، وخلفاء بنى أمية. ولا نستطيع أن نسلم بسهولة أن نافع بن الأزرق لم يكن يعلم رأى عبدالله بن الزبير فى عثمان. فأبوعبدالله «الزبير بن العوام»، خرج يطالب مع طلحة وعائشة أم المؤمنين بالثأر من قتلة عثمان، وموقف الثلاثة ضد على بن أبى طالب فى موقعة الجمل معروف. ومن المعلوم أن عبدالله بن الزبير لم يذهب فى يوم مذهب الخوارج فكفر أحدًا من المسلمين فى عصره، كما فعل الخوارج. هذه الأمور كلها كان يفهمها نافع بن الأزرق، لكنه كان بحاجة إلى «تحالف» يستقوى به على مواجهة الأمويين، ووجد ضالته فى عبدالله بن الزبير الذى كان يفكر بالطريقة نفسها، وكانت النتيجة بناء «تحالف مصالح» بين الطرفين، من أجل مواجهة العدو الأموى المشترك.

ولأن استمرار أى تحالف مشروط بمصلحة، فغالبًا ما يؤدى تلاشى أو تضارب المصالح إلى هدم التحالفات، وهو ما حدث للتحالف «الأزرقىالزبيرى». فقد استطاع «ابن الزبير» الصمود أمام جيوش بنى أمية، وبدأ ينادى بـ«الخليفة» و«إمارة المسلمين»، وولى الولاة باسمه على ما سيطر عليه من أمصار. وهو الأمر الذى أثار القلق لدى «نافع»، فقد علم بحسه السياسى أن الخطوة القادمة لـ«ابن الزبير»، إذا تمكن من هزيمة الأمويين واستقرت له الأوضاع، ستتمثل فى التخلص من الأزارقة، من هنا اتخذ «نافع» قراره بفض التحالف. اجتمع الأزارقة برئاسة قائدهم وقالوا: «إن الذى صنعتم أمس لغير رأى، تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس على مثل رأيكم، وقد كان أمس يقاتلكم هو وأبوه وينادى: يا ثارات عثمان! فأتوه واسألوه عن عثمان فإن بَرئ منه كان وليكم، وإن أبى كان عدوكم». سار الأزارقة إلى «ابن الزبير» ليسألوه فأمهلهم إلى الليل حتى يجيب عن سؤالهم، لأنه نظر فوجد أصحابه من حوله قلة قياسًا بعدد الأزارقة. ثم أرسل إلى أصحابه فجمعهم حوله بالسلاح، وجاء الخوارج وأصحابه حوله. نظر «نافع» إلى المشهد فقال لأصحابه: «إن الرجل قد أزمع خلافكم، فتقدم عبيدة بن هلال إلى «ابن الزبير» قائلًا بعد حمد الله: أما بعد فإن الله بعث محمدًا يدعو إلى عبادته وإخلاص الدين له، فدعا إلى ذلك فأجابه المسلمون، فعمل فيهم بكتاب الله حتى قبضه الله واستخلف الناس أبا بكر واستخلف أبوبكر عمر، فكلاهما عمل بكتاب الله وسنة نبيه، ثم إن الناس استخلفوا عثمان، فحمى الأحماء وآثر القربى واستعمل الفتى ورفع الدرّة ومزّق الكتاب، وضرب منكر الجور وآوى طريد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وضرب السابقين بالفضل وحرمهم، وأخذ فىء الله الذى أفاء عليهم فقسمه فى فساق قريش ومجان العرب، فسارت إليه طائفة فقتلوه، فنحن لهم أولياء ومن ابن عفان وأوليائه براء، فما تقول أنت يا ابن الزبير؟».

يحمل الحوار السابق إشارة لا تخطئ إلى عقيدة «الولاء والبراء» التى تشكل مفهومًا تأسيسيًا من المفاهيم التى ينطلق منها خوارج العصر. والواضح أن الفضل فى سكّها يعود إلى جماعة «الأزارقة»، كما يعكس النظرة الأحادية إلى الأمور وتقييم الحكام والخلفاء من اتجاه واحدة، دون وعى بحركة السياسة والسياقات الحاكمة لاتخاذ القرارات. رد عبدالله بن الزبير على هذا الكلام قائلًا: قد فهمت الذى ذكرت به النبى، صلى الله عليه وسلم، فهو فوق ما ذكرت وفوق ما وصفت، وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر، وقد وفقت وأصبت، وفهمت الذى ذكرت به عثمان، وإنى لا أعلم مكان أحد من خلق الله اليوم أعلم بابن عفان وأمره منى، كنت معه حيث نقم القوم عليه واستعتبوه فلم يدع شيئًا إلا أعتبهم، ثم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه يأمر فيه بقتلهم، فقال لهم: ما كتبته فإن شئتم فهاتوا بينتكم، فإن لم تكن حلفت لكم، فوالله ما جاءوه ببينة ولا استحلفوه ووثبوا عليه فقتلوه، وقد سمعت ما عتبته به، فليس كذلك بل هو لكل خير أهل، وأنا أشهدكم ومن حضرنى أنى ولى لابن عفان وعدو أعدائه فبرئ الله منكم.

وضع هذا الرد نقطة فاصلة بين الطرفين، وأدى إلى فض «تحالف المصالح» بين نافع بن الأزرق وعبدالله بن الزبير، لكن الفكرة فى ذاتها ظلت باقية. والناظر اليوم إلى أداء خوارج العصر، سيجد أنهم لا يفتأون يبنون التحالفات مع أعدائهم ومخالفيهم فى الرأى والتوجه من أجل التكتل ضد عدو مشترك، حتى إذا حققوا أهدافهم فضوا التحالف، وخاصموا أصدقاء الأمس.



هجوم «الأزارقة» على سجن البصره أقدم واقعة اقتحام للسجون تقوم بتنظيم خارجى لتهريب كوادره وأتباعه

بعد الشقاق وفض التحالف بين الأزارقة والزبيريين، عاد نافع بن الأزرق بخوارجه إلى البصرة. وكانوا قد خرجوا من هذه المدينة هربًا من بطش عبيدالله بن زياد، لكن فرصة العودة سنحت عندما ثار الناس ضده ووثبوا عليه. هنالك وجد «نافع» أن الظرف مهيأ للعودة، فكان أن فعل. اجتمع «نافع» مع الأزارقة وتذاكروا فضيلة الجهاد، فخرج على رأس ٣٠٠ خارجى، وذلك عند اشتعال الثورة الشعبية على «ابن زياد». ومن اللافت أن الخوارج استغلوا الوثبة الشعبية وتوجهوا إلى «سجن البصرة» وكسروا بابه، وأخرجوا رفاقهم الذين سبق أن سجنهم «ابن زياد». وهو فعل تكرر مع خوارج العصر خلال ثورات الربيع العربى، إذ توجهوا مع سخونة الأحداث فى الشارع إلى السجون واقتحموها وأخرجوا رفاقهم منها.

لم يسكت أهل البصرة على الخوارج، لأنهم كانوا يعلمون أنهم ما جاءوا إلا لتحقيق أهدافهم السياسية الخاصة، فطاردوهم فهرب الأزارقة من البصرة، ومعهم «نافع» إلى «الأهواز». وخلال رحلة الخروج وراء «نافع» وقع حادث مفارق، إذ تخلف عنه مجموعة من أتباعه، ورفضوا متابعته على ما هو عليه، من بين هؤلاء عبدالله بن الصفار، وعبدالله بن إباض، ورجال معهما على رأيهما، ونظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف عن الجهاد من الذين قعدوا من الخوارج لا تحلّ له، وأن من تخلف عنه لا نجاة له، فقال لأصحابه ذلك ودعاهم إلى البراءة منهم، وقرر أنه لا يحل لهم مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم، ولا يجوز قبول شهادتهم وأخذ علم الدين عنهم، ولا يحل ميراثهم، ورأى قتل الأطفال، وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل فأجابه إلى ذلك بعضهم وفارقه بعضهم.

الانشقاق والتفكك من السمات الأساسية لـ«الخوارج»، سواء خوارج الماضى أم خوارج العصر. فكثيرًا ما يحدث أن تنشق عناصر عنهم، وترفض مبايعتهم على فكرة تكفير المسلمين، والسير معهم فى رحلة الدم التى قرروا خوضها. وعادة ما يتحرك التنظيم ضد هؤلاء المنشقين عنه ويبرأ منهم ويكفرهم، ويقرر قتلهم. وهو ما حدث بالضبط مع المفارقين لتنظيم «الأزارقة»، وما يحدث اليوم مع المنشقين عن تنظيمات خوارج العصر. والعجيب أن نافع بن الأزرق، أرسل بكتاب إلى عبدالله بن الصفار وعبدالله بن إباض يدعوهما إلى العودة إلى التنظيم، ويقول لهما رأيه فيهما، وحكمه على من تبعهما من رجال. قرأ ابن الصفار الكتاب ولم يقرأه على أصحابه خشية أن يتفرقوا ويختلفوا، فأخذه ابن إباض فقرأه، فقال: قاتله الله أى رأى رأى! صدق نافع، لو كان القوم مشركين كان أصوب الناس رأيًا وكانت سيرته كسيرة النبى صلى الله عليه وسلم فى المشركين، ولكنه قد كذب فيما يقول، إن القوم برآء من الشرك ولكنهم كفار بالنعم والأحكام ولا يحل لنا إلا دماؤهم، وما سوى ذلك فهو حرام علينا.

«ابن إباض» كان أكثر رأفة من «ابن الأزرق»، إذ رأى أنه لا يحل لهم سوى قتل مخالفيهم فى الرأى فقط، لأنهم كُفار بالنعم والأحكام، وليسوا مثل مشركى مكة ممن لا تحل شهادتهم، أو مناكحتهم أو الأكل من ذبائحهم أو إرثهم!



قطرى بن الفجاءة أرهق الحجاج بن يوسف الثقفى أكثر من 13 عامًا.. وجاءت نهايته على يد علج من علوج طبرستان

كان مصير نافع بن الأزرق، القتل فى معركة نشبت بينه وبين مسلم بن عبيس، قتل فيها القائدان، قائد أهل البصرة فى مواجهة الأزارقة «مسلم بن عبيس»، وقائد جيش الأزارقة نافع بن الأزرق. لكن أمر الأزارقة لم ينته عند هذا الحد، فقد صمدوا أمام أهل البصرة بعد أن أمّروا عليهم عبدالله بن الماحوز التميمى، وتواصلت المعارك بين الطرفين والقادة يسقطون من هنا وهناك، وحدث أن وصل إلى الخوارج سريةٌ مستريحةٌ لم تشهد القتال، فحملت على أهل البصرة فهزموا وقُتل أميرهم، واقترب الخوارج من السيطرة الكاملة على البصرة. ولم يستطع مواجهتهم سوى المهلب بن أبى صفرة، حين كلفه عبدالله بن الزبير بذلك، فجهز جيشًا قوامه ١٢ ألف مقاتل. انتصر الخوارج على المهلب فى بداية المعركة، لكنه تمكن من حسمها لصالحه فى النهاية، وكان ذلك سنة ٦٦ هـ.

انتهت معركة المهلب مع الأزارقة بقتل عبدالله بن الماحوز الذى خلف «نافع»، فكان أن ولوا أمرهم قطرى بن الفجاءة المازنى وكنيته «أبونعامة» (النعامة هو الاسم الذى أطلقه قطرى على فرسه). ظل قطرى يقاتل كل من يأتيه من جيوش سواء بتوجيه من عبدالله بن الزبير فى مكة أو من الأمويين فى الشام، لكنه كان قائدًا محنكًا ومقاتلًا شرسًا، تواصل صموده فى المعارك التى خاضها ضده واحد من أبرز القادة العسكريين فى التاريخ العربى، هو المهلب بن أبى صفرة. وظل قطرى يقاتل الزبيريين والأمويين ما يقرب من ١٣ عامًا كاملة، حتى انتهى به الأمر إلى القتل. وبعد مقتله انتهت أسطورة «الأزارقة» وتنظيمهم الذى أرهق الدولة الأموية، وكذلك عبدالله بن الزبير سنين عددًا. وتبدأ قصة مقتل «قطرى» من نقطة الانشقاق، التى تعد سمة أساسية من سمات التنظيمات الخارجية، كما سبق أن ذكرت.

بدأ تنظيم الأزارقة ينقسم على نفسه، ويختلف على قائده «قطرى بن الفجاءة» أيضًا، فدب الضعف فى صفوفه، بعد سنوات صمود طويلة سيّر فيها الحجاج بن يوسف الثقفى الجيش تلو الآخر، للقضاء عليهم، دون أن يفلح فى ذلك. وصلنا إلى العام ٧٨ هـ وعنده تشتت أمر الأزارقة بالاختلاف، وسار قطرى نحو طبرستان، وبلغ خبره الحجاج، فسيّر إليه سفيان بن الأبرد فى جيش عظيم. وسار سفيان واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعث فى جيش لأهل الكوفة بطبرستان، فأقبلوا فى طلب قطرى فلحقوه فى شعب طبرستان فقاتلوه، فتفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته إلى أسفل الشِّعب، وأتاه علج من أهل البلد، فقال له قطرى: اسقنى الماء. فقال العلج: أعطنى شيئًا. فقال: ما معى إلا سلاحى وأنا أعطيكه إذا أتيتنى بالماء. فانطلق العلج حتى أشرف على قطرى، ثم حدر عليه حجرًا من فوقه فأصاب ساقه فأوهنه، فصاح بالناس، فأقبلوا نحوه، ولم يعرفه العلج، غير أنه يظن أنه من أشرافهم لكمال سلاحه وحسن هيئته، فجاء إليه نفر من أهل لكوفة فقتلوه، منهم: سورة بن الحر التميمى، وجعفر بن عبدالرحمن بن مخنف، والصباح بن محمد بن الأشعث، وباذان مولاهم، وعمر بن أبى الصلت، وكل هؤلاء ادعوا قتله.