لودريان: السيسي هو مَن يبادر بالحديث عن حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي يبادر بالحديث حول حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه القضية على طاولة المباحثات دائمًا.



جاء ذلك ردًا على سؤال لإحدى الصحف الفرنسية بشأن المباحثات حول ما إذا كانت مباحثات وزير فرنسا في مصر قد تطرقت إلى قضية حقوق الإنسان.



وأوضح لودريان، خلال المؤتمر صحفي مع نظيره المصري:"نتكلم بوضوح وثقة حول حقوق الإنسان، وكان الحديث مطولًا في هذا الشأن، نقول ما نشعر أنه يجب علينا أن نقوله والحديث مثمر في هذا المجال".