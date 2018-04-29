مسئول ياباني يؤكد دعم بلاده لجهود القاهرة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

أشاد هيرويوكي اشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في مصر في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتهيئة مناخ أفضل لجذب الاستثمارات التي يتم توجيهها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن.



جاء ذلك خلال لقاء شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم مع الهيئة ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وسفير اليابان لدي القاهرة ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية.



وأوضح المسئول الياباني أنه سيقوم بنقل نتائج تجربة الإصلاح المصرية التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال ودعوة الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات متنوعة في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة اليابانية قامت مؤخرًا بتنظيم عدد من الندوات للتعريف بفرص الاستثمار وإمكانيات التعاون مع مصر في عدة مجالات.



وقال اشيجي: إن اليابان تبدي اهتمامًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الدعائم الهامة للتنمية الاقتصادية، موضحًا جهود الهيئة لإتاحة فرص لتنمية معدلات التبادل التجاري مع مصر.



من جانبه، رحّب رئيس الوزراء برئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين وبدور الهيئة خلال الفترة الماضية في مساندة جهود الجانب المصرى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في اليابان ودعمها لجهود الحكومة المصرية في إنشاء المراكز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.



واستعرض إسماعيل، خلال اللقاء، أهم ملامح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والجهود التي تم بذلها لجذب المزيد من الاستثمارات، موجّهًا الدعوة للجانب الياباني للاستثمار في كبريات المشروعات القومية في مصر مثل المثلث الذهبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة دمياط للأثاث وغيرها في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.



وشدد رئيس الوزراء على أن القطاعات الصناعية المصرية الرائدة من بين أهم القطاعات التي يدعو الجانب الياباني للاستثمار فيها ؛ وذلك دعمًا لاستراتيجية التنمية الصناعية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة المصرية التي تستهدف تعميق نسبة المكون المحلى وإتاحة المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ونقل التكنولوجيا.



وأعرب إسماعيل عن تطلعه للارتقاء بأطر التعاون بين مصر واليابان لآفاق جديدة من خلال استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات لتعظيم فرص التصدير من خلال الحصول على الدعم والاستشارات الفنية والصناعية اللازمة للشركات المصرية المصدرة وغيرها من القطاعات والهيئات المعنية بالتصدير والاستثمار، فضلًا عن التعاون مع الهيئة في مجال المعارض الدولية المتخصصة.



ودعا الشركات اليابانية ورجال الأعمال إلى زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالتطوير المستمر لمناخ الاستثمار، منوهًا بما توليه الحكومة من اهتمام فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ظل أهمية تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.



كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية واستمرار التنسيق بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلي اليابان.