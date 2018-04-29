القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:00 م

د. محمود خليل يكتب: نافع بن الأزرق.. الأب الروحى لـ«خوارج العصر»
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 05:59 م

مسئول ياباني يؤكد دعم بلاده لجهود القاهرة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

مسئول ياباني يؤكد
أ ش أ
dostor.org/2149390

أشاد هيرويوكي اشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتحسن الملحوظ في بيئة الأعمال في مصر في ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامجها للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتهيئة مناخ أفضل لجذب الاستثمارات التي يتم توجيهها في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدًا دعم بلاده للجهود المصرية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم مع رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم مع الهيئة ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة وسفير اليابان لدي القاهرة ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية.

وأوضح المسئول الياباني أنه سيقوم بنقل نتائج تجربة الإصلاح المصرية التي أسهمت في تحسين مناخ الأعمال ودعوة الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات متنوعة في مصر، لافتًا إلى أن الهيئة اليابانية قامت مؤخرًا بتنظيم عدد من الندوات للتعريف بفرص الاستثمار وإمكانيات التعاون مع مصر في عدة مجالات.

وقال اشيجي: إن اليابان تبدي اهتمامًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد الدعائم الهامة للتنمية الاقتصادية، موضحًا جهود الهيئة لإتاحة فرص لتنمية معدلات التبادل التجاري مع مصر.

من جانبه، رحّب رئيس الوزراء برئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية والوفد المرافق له، مشيدًا بالعلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية التاريخية بين البلدين وبدور الهيئة خلال الفترة الماضية في مساندة جهود الجانب المصرى لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية في اليابان ودعمها لجهود الحكومة المصرية في إنشاء المراكز التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية.

واستعرض إسماعيل، خلال اللقاء، أهم ملامح برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والجهود التي تم بذلها لجذب المزيد من الاستثمارات، موجّهًا الدعوة للجانب الياباني للاستثمار في كبريات المشروعات القومية في مصر مثل المثلث الذهبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة دمياط للأثاث وغيرها في مختلف القطاعات الاستثمارية الواعدة.

وشدد رئيس الوزراء على أن القطاعات الصناعية المصرية الرائدة من بين أهم القطاعات التي يدعو الجانب الياباني للاستثمار فيها ؛ وذلك دعمًا لاستراتيجية التنمية الصناعية الخاصة بوزارة التجارة والصناعة المصرية التي تستهدف تعميق نسبة المكون المحلى وإتاحة المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ونقل التكنولوجيا.

وأعرب إسماعيل عن تطلعه للارتقاء بأطر التعاون بين مصر واليابان لآفاق جديدة من خلال استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات لتعظيم فرص التصدير من خلال الحصول على الدعم والاستشارات الفنية والصناعية اللازمة للشركات المصرية المصدرة وغيرها من القطاعات والهيئات المعنية بالتصدير والاستثمار، فضلًا عن التعاون مع الهيئة في مجال المعارض الدولية المتخصصة.

ودعا الشركات اليابانية ورجال الأعمال إلى زيارة مصر للتعرف على فرص الاستثمار، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالتطوير المستمر لمناخ الاستثمار، منوهًا بما توليه الحكومة من اهتمام فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في ظل أهمية تلك المشروعات في توفير فرص عمل للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية واستمرار التنسيق بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية إلي اليابان.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

النيابة العامة تعاين موقع حريق المتحف الكبير

رئيس الوزراء يناقش جهود تجديد الخطاب الديني مع المفتي

السيسي يشيد بالعلاقات الوطيدة مع فرنسا في شتى المجالات

في أول زيارة لدولة الاحتلال.. وزير خارجية أمريكا: تل أبيب حليف مهم

الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

بالفيديو.. «فتاة الدائرى»: لم أقصد الإساءة لسمعة مصر

عاجل.. 19 فرقة إنقاذ لإخماد حريق جدة والسلطات تخلي المباني المجاورة

ألبومات الصور

بدء ندوة «الحريات والتنوع الثقافي» باتحاد كُتاب مصر (صور)

تكريم الفائزين فى مسابقة الإبتكار بجنوب سيناء

غرف عمليات بالدقهلية استعدادًا لسوء الطقس

مستشار رئيس الوزراء يعرض خطة رعاية أسر الشهداء والمصابين بالمنيا

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

بالفيديو.. «فتاة الدائرى»: لم أقصد الإساءة لسمعة مصر

عاجل.. 19 فرقة إنقاذ لإخماد حريق جدة والسلطات تخلي المباني المجاورة

كشكول

غدًا .. علوم القاهرة تحتفل بخريجي دفعة 2017 وتكرم أساتذتها الرواد

جامعة حلوان تنظم ندوة عن الراحل عبد الرحمن الأبنودي بحضور الإعلامية نهال كمال

عبدالغفار : الرئيس السيسي وجه بسرعة البدء في إنشاء 3 جامعات تكنولوجية

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف عالم الآثار زاهي حواس.. غدا

مصادر بـ"التعليم": طارق شوقي يطلب تقرير مفصل عن المدارس الرسمية وحسم الجدل غدا

الأمصار

نقابة الأمن الداخلي تقاطع الانتخابات البلدية في تونس

الإمارات تطلق «ملتقى مستقبل القيادات» في لندن

تفاصيل الطائرة الليبية المنكوبة

نجم مانشستر يونايتد: محمد صلاح لا يختلف عن ميسي

الرئيس المصري: يجب التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية

ads
منوعات

هاشتاج «ادعم محمد صلاح» يتصدر تويتر

إغلاق طريق سريع في ألمانيا بسبب 8 بقرات فررن من مزرعة

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads