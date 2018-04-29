القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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06:00 م

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11:41 ص

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10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

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01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

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03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
الأحد 29/أبريل/2018 - 05:56 م

قصواء الخلالي تكتب: مَنْ قتل آدم؟

dostor.org/2149387

استيقظ من نومه متعبا ثقيلا، لا يستطيع أن يقيم ظهره المتألم من عموده الفقرى منعدم الليونة.. حاول أن يرفع رأسه فذكره ألم الرقبة أنها تحولت إلى حطب جاف لا مرونة فيها، استقام ببطء وأنزل قدميه من فراشه متثاقلا من ركبتين هشتين فارغتين من الغضاريف، جلس على حافة السرير، أزعجه أنه لا يتذكر شيئا، فالتفت وراءه بحثًا عن معلومة فى المكان.

وجد سيدة نحيفة ممددة خلفه ملتحفة بغطاء ثقيل رغم حرارة الجو وقد أصابت وجهها تجاعيد حادة وتحمل شعرا رماديا خفيفا، فاجأه المشهد وهو لا يعلم من هذه المرأة الغريبة وماذا أتى به إلى جوارها، نظر جانبا فوجد نفسه مبتسما ممشوقا مرتديا قميصا أبيض يكاد يضىء، بجواره ثلاثة أطفال متهللى السريرة وتقبله من وجنته فتاة رائعة الجمال فى حديقة كبيرة وبها الكثير من الأشجار، كانت تفاصيل برواز أنيق قديم يحمل صورة بنفس القدم، طأطأ رأسه أرضا وقال: هذا أنا فى الصورة لكن من هؤلاء الأطفال معى؟!، ومن تلك الجميلة؟!، وأين أنا؟! ولماذا أشعر بهذا الإعياء؟!.

مرت دقائق على صمته، باحثا فى ذاكرته، ثم توالت أمامه الصور، موظف مرموق بإحدى الشركات، تركت له أسرته الكثير من الأموال، حفل زفاف كبير وها هى فاتنة الصورة تزينه بثوبها الأبيض متأبطة ذراعه القوية، مبتسمة فى خجل راقصة معه على نغمات كلاسيكية رائعة، يبتسم ويستمر فى التركيز أكثر؛ ثلاثة أطفال وكلب يوقظونه من النوم للعب فى حديقة كبيرة لمنزل مبهج، ثم ضيوف فى المساء بمنزله يرتدون ثيابا أنيقة، يتوقف لحظة بذاكرته أمام فتاة جميلة أخرى جديدة تفتك به نظراتها الدافئة، صورة أخرى تمر لتلك الجميلة الجديدة بين ذراعيه، يبتسم أكثر من روعة الذكرى، ثم يتجهم أمام صورة لزوجته تحطم بعض التحف والصور فى منزلهما ممسكة بقميص يحمل لونا أحمر راسما شفتين، ثم ينزعج من صورة لنظرات من الغل والغيظ لزوجته فى إحدى المناسبات الاجتماعية التى يظهران فيها سويا، يحزن لأنها لم تعد تحبه، يغلق نوافذ عقله أكثر.

ثم تأتى صورة له مع رجل آخر يحاول تقبيل رأسه وهو يدفعه بعيدا ويقول لا أريد أن أراك مرة أخرى بعد أن خنت صداقة السنين وعشرة العمر، ثم صورته فى بنك محاولا الحصول على قرض، يتوقف مع ذكرياته متعبًا، ثم يعيد الكرّة، تظهر صورة لشاب فى المطار يودعه قائلا سأعود يا أبى بمجرد انتهاء الدراسة، وصورة لشاب آخر معه طفل؛ يحتضنه بقوة ويقول: يا أبى ٧ أشهر لم أرك بسبب انشغالى، صورة لشاب ثالث ينهره بشدة: لقد أصبحت رجلا ولا تتدخل فى حياتى يا أبى ولن أعود إلى المنزل.
وتتوالى الذكريات فى رأسه، صورة له نائما فى مكتب، وها هى صورة لزوجته وقد تبدلت ملامحها الرقيقة توقظه فى غضب صائحة بأنه لسنوات يقضى يومه فى المكتب وليله فى العمل تاركا لها حملا ثقيلا، وما هذا أيضا، مشهد له فى عيادة طبيب يخبره بأنه طلب منه مرارا الراحة والامتناع عن التدخين، وتستمر صور متكررة لأطباء كثيرين وعيادات مختلفة، يتمتم مغمض العينين: إذًا أنا مريض جدا. يستمر عرض الصور فى رأسه، اجتماعات، لقاءات، أغراب كثر، ثم هذه صورة له فى غرفة عناية مركزة، يا إلهى، ثم صورة لأبنائه كبارا وأحفادهم وسيدة مسنة مجهولة تحدثه عن تقصيره الدائم وهم يودعونه فى غرفة نوم قائلين: كانت زيارة ساعتين للاطمئنان عليك بعد مرضك لكن لا بد أن نذهب لأن لدينا الكثير من العمل وسنأتى خلال شهر، وماما ستعتنى بك.

ماما، التفت مرة أخرى إلى العجوز النائمة محدثا نفسه: هذه زوجتى إذًا فى تلك الصورة، وهذا منزلى وهذا أنا لا أستطيع الوقوف بلا سند، ثم يقول: قتل الله النسيان، أنت مريض وكل يوم تستيقظ فى هذه الحالة يا... يا... يا... ولا أتذكر اسمى حتى، كم هذا مزعج، ثم يسير فى الغرفة قائلا: سأسمينى آدم حتى تستيقظ تلك العجوز فتخبرنى باسمى، ويتكئ على عصاه، ويقول متحسرا: قتلتنى الحياة وأذهبت عقلى وقوتى وأنستنى حتى اسمى، تبًا لها. تمتمت العجوز النائمة سرا: أيها الرجل العجوز، إلى متى سأظل كل صباح أخبرك أن اسمك، آدم.

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