«شكري»: فرنسا لم تطلب إرسال قوات مصرية لسوريا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات عسكرية إلى سوريا، جاء ذلك ردًا على سؤال إحدى الصحف الفرنسية، خلال مؤتمر صحفي بين وزيري الخارجية المصري والفرنسي.

