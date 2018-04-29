الحكومة: تعزيز التعاون مع أوكرانيا في مجال الصناعات الثقيلة

أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اهتمامه بالتعاون مع الجانب الأوكراني في مجالات الصناعات الثقيلة والمعدات، والدواء، والفضاء، والزراعة، إلى جانب مجال بناء الصوامع لتخزين القمح والغذاء في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ خطة متكاملة لإقامة عدد من المناطق اللوجستية بالمحافظات؛ لدعم حركة التجارة الداخلية.



من جانبه، أعرب وزير خارجية أوكرانيا خلال لقائه برئيس الوزراء عن تقديره للدفء وحفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله، مؤكدًا دعم بلاده لمصر في حربها ضد الإرهاب، ومعربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع مصر في العديد من عدد من المجالات الصناعية والتكنولوجية من بينها السياحة، والزراعة، والصناعات الكيماوية، وصناعة المواد الغذائية وغيرها من المجالات.