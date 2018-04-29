تقرير: حسابات روسية على «تويتر» دعمت المعارضة في انتخابات بريطانيا

أفاد بحث جديد بأن حسابات روسية على تويتر بثت رسائل دعم لحزب العمال المعارض في محاولة

للتأثير على الانتخابات البريطانية التي أجريت العام الماضي.



واكتشف البحث الذي أجرته جامعة سوانزي وصحيفة صنداي تايمز أن نحو 6500 حساب بثت تغريدات تحمل إشادة بزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين وسياساته في الفترة التي سبقت الانتخابات.



كما انتقدت تلك الحسابات رئيسة الوزراء تيريزا ماي لرفضها المشاركة في مناظرات انتخابية تلفزيونية وخفضها عدد رجال الشرطة في أعقاب هجوم مانشستر.



وتوصلت الدراسة إلى أن تسعا من كل عشر تغريدات عن حزب العمال في تلك الحسابات دعمت الحزب في حين أن نفس النسبة عن المحافظين كانت عدائية.



وقال وزير الثقافة مات هانكوك في بيان "الكشف الجديد يبعث على القلق الشديد".



وأضاف "غير مقبول بالمرة أن يسعى أي بلد للتدخل في الانتخابات الديمقراطية لبلد آخر".