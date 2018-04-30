القاهرة : الإثنين 30 أبريل 2018
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الإثنين 30/أبريل/2018 - 04:27 ص

شيرين نيشات: سعيدة بردود الأفعال حول فيلم «البحث عن أم كلثوم»

المخرجة الإيرانية
المخرجة الإيرانية شيرين نيشات
نرمين مقبل
dostor.org/2149377

أعربت المخرجة الإيرانية شيرين نيشات، عن سعادتها البالغة بالعرض الثاني لفيلمها "البحث عن أم كلثوم"، في سينما كريم، الذي تنظمه إدارة أيام القاهرة السينمائية.

وأضافت "نيشات" فى تصريح لـ "الدستور": «الحمد لله راضية جدًا على الفيلم، وردود الأفعال أبهرتني، وأم كلثوم من أعظم سيدات العالم العربي التي يمكن أن نقدم لها أعمالًا فنية تبرز قوتها كامرأة مصرية سياسية اجتماعية، برعت فى تقديم الأغاني الكلاسيكية والدينية والوطنية».

وتقوم ببطولة الفيلم ياسمين رئيس، وتدور أحداثه حول حياة أشهر مطربات الوطن العربي على مدى التاريخ؛ كوكب الشرق أم كلثوم، ويستعرض قوتها كامرأة تمكنت من اجتياز كل الحواجز والتوقعات الاجتماعية، والدينية، والسياسية والوطنية داخل مجتمعها الشرقي.

وكان فيلم "البحث عن أم كلثوم" شهد عرضه العالمي الأول بالدورة الـ74 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ضمن برنامج أيام فينيسيا، ثم شارك في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ضمن برنامج سينما العالم المعاصرة، ومهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني، ضمن العروض الخاصة لقسم تجريبي "EXPERIMENTA".

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