المعارضة الأرمينية تبحث مع وفد الدوما الروسي سبل حل الأزمة

أعلن متحدث باسم المعارضة الأرمينية، اليوم الأحد، أن زعيم المعارضة، نيكول باشينيان، عقد لقاء مع وفد من مجلس الدوما الروسي، الذي وصل، أمس الأول، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، وكان اللقاء إيجابيا للغاية، وبحث حل الأزمة الأرمينية.



وقال تيجران أفينان، الممثل الإعلامي لحزب العقد المدني (حزب المعارضة)، في تصريح لوكالة أنباء «تاس» الروسية، إن الاجتماع كان إيجابيا للغاية، وتم بحث العلاقات الثنائية وسبل تجاوز الموقف القائم في أرمينيا.



وكان وفد برئاسة رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشئون رابطة الدول المستقلة، والتكامل الأوراسي والمواطنة، ليونيد كلاشنكوف، قد وصل إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أمس الأول، لبحث العلاقات الأرمينية الروسية، والأزمة في أرمينيا مع أعضاء البرلمان الأرميني.