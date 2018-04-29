2 مايو.. مكتبة الإسكندرية تحتفي بالتراث النوبي

تنظم إدارة المجموعات والخدمات العامة بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع النادي النوبي العام بالإسكندرية، احتفالية بعنوان «التراث النوبي»، يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مايو المقبل، بمكتبة الإسكندرية.



تأتي الاحتفالية في إطار سلسلة فعاليات التعددية الوطنية للشعب المصري، إيمانًا بدور مكتبة الإسكندرية في نشر الثقافة والتراث المصري لجمهور المكتبة، وقد تم اختيار التراث النوبي كنموذج فريد لثقافة محلية تمثل طرازًا متفردًا من التراث الحضاري بما أنتجه من طراز معماري متميز وبما يحتويه من القصص والسير والعادات والتقاليد والحرف وغيرها من فروع الفلكلور الأخرى، كما يعكس الفن النوبي خصوصية الثقافة النوبية، حيث أن أهل النوبة عملوا على الحفاظ على موروثهم الفني والثقافي والغنائي والجمالي وصونه وتوريثه للأجيال الجديدة.



وتتضمن احتفالية التراث النوبي أنشطة مختلفة، منها معرض للمشغولات اليدوية النوبية وعروض استعراضية وغنائية من الفلكلور النوبي.



وتشمل الاحتفالية سلسلة من المحاضرات التي تتناول الثقافة النوبية، تقام خلال يومي الاحتفالية، بقاعة الأوديتوريوم، بمدخل المكتبة الرئيسي، ومنها محاضرة بعنوان «العادات والتقاليد في بلاد النوبة»، يلقيها الأستاذ عبد الوهاب جابر؛ باحث في تاريخ النوبة، وأخرى بعنوان «اللغة النوبية وخصائصها»، يلقيها محمد عمر طه؛ شاعر نوبي ومتخصص في اللغة النوبية، ومحاضرة بعنوان «عمارة البيت النوبي»، ويلقيها الدكتور وليد فؤاد عمر مصطفى؛ أستاذ التصميم البيئي بقسم العمارة، كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية.



وتضم الاحتفالية محاضرة بعنوان «معالم وحضارة بلاد النوبة»، يلقيها الدكتور أسامة عبد الوارث؛ مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع ونائب رئيس المنظمة العربية للمتاحف والمدير السابق لمتحف النوبة بأسوان، وتأتي المحاضرة الأخيرة بعنوان «الحدوتة النوبية: حواديت زينب كوتود نموذجًا»، يلقيها عادل موسى أخصائي توثيق التراث اللامادي بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية ومعد كتاب «حواديت زينب كوتود»، وسيتم عقد حلقة نقاش حول كتاب بعنوان «رحلة في زمان النوبة: دراسة للنوبة القديمة ومؤشرات التنمية المستقبلية».



وتختتم احتفالية «التراث النوبي»، مساء الخميس، بحفل موسيقي، يحييه 2 من أبرز المطربين المعاصرين النوبيين وهما الفنان حسن الصغير والفنان أحمد إسماعيل؛ حيث يقدم الفنانان مجموعة من الأغاني النوبية المشهورة، والتي تتمتع بإيقاع مميز، للإسهام في نشر الفنون والثقافة النوبية لدى الشباب.