دراسة: المكسيك تتفوق على اليابان فى عدد ساعات العمل

احتلت المكسيك المرتبة الأولى من بين الدول الـ 38 المشاركة فى دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث كشفت الدراسة أن عدد ساعات العمل فى المكسيك هى الأطول فى جميع أنحاء العالم.



وكشفت الدراسة، التى تناقلتها وسائل إعلام لاتينية اليوم الأحد، عن أن العامل المكسيكي يقضي حوالى 2225 ساعة خلال العام داخل العمل، فيما يقضي المواطن الكوستاريكي الذى جاء فى المرتبة الثانية حوالى 2212 ساعة داخل العمل خلال العام الواحد.



وبذلك تقدمت المكسيك وكوستاريكا من حيث عدد ساعات العمل على كبرى الدول المتقدمة فى العالم مثل اليابان التى يقضي فيها العامل حوالى 1713 ساعة فقط على مدار العام داخل عمله، وهو ما يعزي ثقافة العمل الشاق فى ظل عدم وجود حدود قانونية لساعات العمل الأسبوعية أو العمل الإضافي.



وبالإضافة إلى عبء العمل الثقيل، يعاني المكسيكيون من أقل قوانين العمل سخاءً في العالم، مع أقل من 10 أيام من العطلة التي يدفعها القانون كل عام.