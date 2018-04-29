القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:32 م

البترول: مصر ستتحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول النفط

طارق الملا
طارق الملا
أش أ
dostor.org/2149274

أكد وزير البترول والموارد المعدنية المهندس طارق الملا، أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول بالمنطقة، مشيرًا إلى أن قطاع النفط والغاز فى مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وقال وزير البترول والموارد المعدنية، فى كلمة خلال اللقاء الذى نظمته اليوم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر نجحت فى التغلب على أزمة نقص البنزين من خلال سد الفجوة بين معدلات العرض والطلب، وشرعت فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب من خلال استراتيجيات فعالة استهدفت تحقيق استدامة التمويل وزيادة حجم الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن إنجازات غير مسبوقة حدثت فى قطاع النفط والغاز عام 2017، حيث بدأ الإنتاج من 4 مشروعات، هى المرحلة الأولى من مشروع حقول شمال الإسكندرية، وتنمية مشروع حقل نورس، وبدء الإنتاج من حقل (أتول) وحقل (ظهر) العملاق بشرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الطاقة ساهمت فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، لافتًا إلى أن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمى للغاز والبترول يعد جزءًا أساسيًا من مشروع وتحديث قطاع النفط الذى يهدف إلى تعظيم إمكانات ذلك القطاع بحلول عام 2021، باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة وزيادة مساهمته فى النمو الاقتصادى.

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