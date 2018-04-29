ميركل تبحث عن تحالف مع ماكرون وماى بعد لقائها ترامب

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بعد عودة المستشارة من زيارتها للولايات المتحدة ولقائها مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الأحد، إن هذه المحادثات الهاتفية كانت بهدف تبادل المعلومات والتنسيق.



وأوضح زايبرت أن الزعماء الثلاثة أعربوا مجددًا عن تأييدهم لبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران.



وفى الوقت ذاته، أكد الزعماء الثلاثة استعدادهم الإعداد مع جميع الأطراف لاتفاقات إضافية، لا سيما بشأن البرنامج الصاروخى الباليستي لإيران، ودورها الإقليمي، حسب زايبرت.



وأضاف المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن الزعماء الثلاثة ناشدوا ترامب فى الوقت ذاته الإعراض عن "الإجراءات السياسية التجارية ضد الاتحاد الأوروبى"، محذرين من أن الاتحاد الأوروبى مستعد أيضًا "لتمثيل مصالحه بحزم في إطار النظام التجاري متعدد الأطراف".



يشار إلى أن النزاع التجارى بين واشنطن وبروكسل يرجع لتعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم فرضتها الولايات المتحدة في مارس الماضى، مبررة إياها بمصالح أمنية.