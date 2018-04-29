«مايكروسوفت» تُطلق حملة لتدريب 1500 شابة مصرية

أطلقت شركة "مايكروسوفت مصر" حملة لتمكين المرأة بعنوان #MakeWhatsNext، بهدف تحفيز الشابات على تطوير مهاراتهن واكتشاف مختلف المهن فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وفي إطار هذه المبادرة، تعاونت مايكروسوفت مصر مع العديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية حول العالم لتنظيم سلسلة من الفعاليات والبرامج التدريبية في مختلف أنحاء البلاد من أجل إعداد الشابات التى تتراوح أعمارهن بين 12 و35 عامًا بالمهارات والثقة اللازمة للعمل فى مهن ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وقال خالد عبدالقادر، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر: "نحن نؤمن بأنه من واجبنا إلهام الشابات للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تقدمها مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ولهذا السبب جاءت حملة #MakeWhatsNext لتبين لهن بأن هذه المجالات متاحة أمامهن. ونحن سعداء بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات أهلية عالمية من أجل غرس هذه المعتقدات بطريقة ملموسة لدى المرأة المصرية فى جميع أنحاء البلاد. وإننا نتطلع قدمًا لإلهام وتشجيع وتعليم الجيل القادم من القيادات النسائية".



وتعاونت مايكروسوفت مع وزارة الشباب والرياضية فى تنظيم فعالية خاصة لتشجيع الشابات على الدخول فى هذه المجالات، حيث أقيمت جلسات تدريبية مدتها خمسة أيام ضمن 43 مركزًا للشباب فى 26 محافظة.



واستفادت أكثر من 1000 شابة من هذه الجلسات، التى شملت تدريبات مهنية عملية لأداء المهام الأساسية فى الوظائف باستخدام أحدث تقنيات مايكروسوفت، مثل البريد الإلكترونى وكتابة التقارير والتفاوض ومبادئ الإدارة المالية، كما تعاونت مايكروسوفت مصر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنظيم ندوة تثقيفية مدتها 5 أيام ضمن خمسة مكاتب تابعة لمؤسسات أهلية مختارة فى مختلف أنحاء مصر، وقدمت الجلسات تدريبات لما يقرب من 200 شابة في مجال تحسين المهارات الشخصية ومحو الأمية الرقمية وجلسات "ساعة البرمجة".



وهدفت هذه الجلسات إلى تجهيز الفتيات بالمهارات الأساسية اللازمة للمضى قدمًا فى مسار مهنى ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.



وفي هذا السياق أكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على أن تضع ضمن أولوياتها في برامج تمكين الفتاة مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدفع بمزيد من رائدات الأعمال المصريات للعمل في هذا المجال.