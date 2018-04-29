القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:25 م

لأول مرة.. 6 ليالى لـ«لابايادير» بأوبرا القاهرة والإسكندرية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
نرمين مقبل
dostor.org/2149261

تقدم لأول مرة فرقة باليه أوبرا القاهرة، باليه «لابايادير» للمؤلف النمساوى الروسى لودفيج مينكوس، قصة سيرجى هوديكوف، تصميم رقصات ماريوس بيتيبا وفالانتين بارتيس، إخراج أرمينيا كامل، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو ناير ناجى، على مدار 6 أيام بالقاهرة والإسكندرية، تبدأ الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 3، 4، 5، 6 مايو على المسرح الكبير، ومساء السبت، الأحد 12، 13 مايو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، فى إطار خطة دار الأوبرا المصرية الهادفة إلى إعادة اكتشاف كلاسيكيات الفنون العالمية.

تدور قصة البالية فى الهند حول المحارب «سولر» الذي يخرج مع فرسانه للصيد بجوار قصر محبوبته راقصة المعبد «نيكيا» ويطلب من مساعده المخلص الدرويش «ماجفيدا» إبلاغها برغبته فى لقائها، وفى هذه الأثناء تشارك المحبوبة فى رقصات الاحتفال بعيد النار، ويفصح كبير الكهنة عن رغبته فى الزواج منها ويعدها بكنوز الهند لكنها ترفض الإغراءات وتقابل حبيبها سولر ويشاهدهما كبير الكهنة، فيسرع للانتقام وإبلاغ الملك الذى كان يخطط لزواج ابنته جامزيتى من المحارب.

ويقرر قتل العاشقة ليحافظ على خطيب ابنته الجميلة ويقع الحبيب فى الصراع بين عهده لـ«نيكيا» وانبهاره بجمال جامزيتي التى تتم خطبتها فعليًا لـ سولر، وتعود الفتاة لتلعب دورها الطبيعي كراقصة المعبد، وتتعرض للدغة ثعبان قاتلة وترفض دواء الكاهن مفضلة الموت، فيلجأ العاشق الحزين إلى المخدر ليغيب في عالم الأحلام آملًا لقاء حبيبته الحاضرة الغائبة.

يذكر أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه، وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت عروضها خارج مصر منذ عام 1972، حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، وأصبحت أحد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991، ويضم ريبورتوارها مجموعة من أشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شيء.

لأول مرة.. 6 ليالى لـ«لابايادير» بأوبرا القاهرة والإسكندرية
لأول مرة.. 6 ليالى لـ«لابايادير» بأوبرا القاهرة والإسكندرية
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