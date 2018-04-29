القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:21 م

«هلال»: مصر من الدول المستهدفة لجذب استثمارات آسيا

كريم هلال، رئيس مجلس
كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصري الآسيوي
حسن كامل - أسماء إبراهيم
dostor.org/2149253

قال كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، إن مصر أهملت الاستثمار والتجارة مع قارة آسيا واتجهت إلى الغرب مثل دول أوروبا وأمريكا، مؤكدًا أن الصين واليابان أصبحتا من أهم الدول الاقتصادية بالعالم، وكان من المفترض النظر إلى تلك المنطقة ووضع مصر من جديد على خارطة الاستثمار مع دول آسيا.

وأوضح، خلال كلمته فى مؤتمر "حابى للاستثمار"، تحت عنوان "مصر على خريطة استثمارات العالم" اليوم، أن مصر من الدولة المستهدفة لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من قارة آسيا، بسبب موقعها الجغرافى المتميز، بالإضافة إلى أنها بوابة طبيعية.

وأشار إلى أن الصين بدأت بضخ استثمارات جديدة فى مصر، والهند تستثمر فى مجال الصناعة.

وذكر أن "طريق الحرير" مهم للغاية بالنسبة إلى مصر، ويجب استغلاله بطريقة صحيحة لأنه يربط مصر بدول آسيا، فهذا الطريق حزام واحد وطريق واحد بالفعل كما أطلقت عليه الصين.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

بالفيديو.. «فتاة الدائرى»: لم أقصد الإساءة لسمعة مصر

«فيفا» يحدد ألوان زي «الفراعنة» في مباريات كأس العالم

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

وزير خارجية فرنسا ورئيس «المترو» يتفقدان تنفيذ محطة هليوبوليس

الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

مصادر: الحكومة ستصدر بيانًا حول ملابسات إعفاء رئيس هيئة الأوقاف

ألبومات الصور

غرف عمليات بالدقهلية استعدادًا لسوء الطقس

مستشار رئيس الوزراء يعرض خطة رعاية أسر الشهداء والمصابين بالمنيا

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

مصادر: الحكومة ستصدر بيانًا حول ملابسات إعفاء رئيس هيئة الأوقاف

كشكول

مستشار "الجامعات الإسلامية": الدعاة لهم دور هام حاليًّا

زراعة الإسكندرية تستقبل وفد للجامعة بفرع تشاد

سياحة وفنادق الإسكندرية تنظم المؤتمر السنوي لقسم الإرشاد

عامر: الأزهر ينفتح على جميع الجامعات العربية والأجنبية

تكريم أستاذتين بتربية نوعية الإسكندرية لجهودهم فى تجميل المحافظة

الأمصار

الجيش التركي يشن غارات على حزب العمل الكردستاني شمالي العراق

«الشورى السعودي» ينتظر قانونًا لـ«مكافحة التحرش»

المنتج المتحرش: هوليوود ستغفر لي

«الكويت» تفوز بجائزة المجلس الاقتصادي الأفرو آسيوي للتنمية المستدامة 2030

جلسة مباحثات بين «أبو الغيط» و«غسان سلامة»

ads
منوعات

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

أصغر صاروخ فضاء ياباني يدخل موسوعة جينيس

«ياندكس» تنافس «أمازون» بخدمات جديدة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads