«هلال»: مصر من الدول المستهدفة لجذب استثمارات آسيا

قال كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى الآسيوى، إن مصر أهملت الاستثمار والتجارة مع قارة آسيا واتجهت إلى الغرب مثل دول أوروبا وأمريكا، مؤكدًا أن الصين واليابان أصبحتا من أهم الدول الاقتصادية بالعالم، وكان من المفترض النظر إلى تلك المنطقة ووضع مصر من جديد على خارطة الاستثمار مع دول آسيا.



وأوضح، خلال كلمته فى مؤتمر "حابى للاستثمار"، تحت عنوان "مصر على خريطة استثمارات العالم" اليوم، أن مصر من الدولة المستهدفة لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من قارة آسيا، بسبب موقعها الجغرافى المتميز، بالإضافة إلى أنها بوابة طبيعية.



وأشار إلى أن الصين بدأت بضخ استثمارات جديدة فى مصر، والهند تستثمر فى مجال الصناعة.



وذكر أن "طريق الحرير" مهم للغاية بالنسبة إلى مصر، ويجب استغلاله بطريقة صحيحة لأنه يربط مصر بدول آسيا، فهذا الطريق حزام واحد وطريق واحد بالفعل كما أطلقت عليه الصين.