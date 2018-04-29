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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:21 م

غرق 15 مهاجرًا بعد انقلاب قاربهم قبالة ساحل الجزائر

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2149249

قال مسئول فى خفر السواحل إن 15 مهاجرًا إفريقيًا، على الأقل، غرقوا اليوم الأحد عندما انقلب قاربهم قبالة ساحل الجزائر، لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن رجال خفر السواحل وسلطات الحماية المدنية أنقذوا 19 شخصًا من أصل 34 كانوا على متن القارب.

وأضاف المسئول لمحطة النهار التليفزيونية، أن القارب غرق قبالة ساحل أوران، وهى مدينة تقع على بعد نحو 450 كيلومترا غربى الجزائر العاصمة، مشيرًا إلى أن القارب أبحر من المغرب.. ولم تتوفر تفاصيل عن جنسية المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، هذا الشهر، إن البلاد تعانى من تدفق مهاجرين غير شرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد أن اتخذت أوروبا إجراءات جعلت انطلاق القوارب من ليبيا ودول أخرى أكثر صعوبة.

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