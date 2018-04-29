بطريرك موسكو يجري زيارة «تاريخية» لألبانيا

دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، اليوم الأحد، إلى «تعزيز العلاقات» مع أرثوذكس ألبانيا، البلد ذي الغالبية المسلمة، حيث يقوم بزيارة وصفها بأنها «تاريخية».



وقال رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، خلال قداس في الكاتدرائية الأرثوذكسية في تيرانا، بحضور مئات المؤمنين: «نحن، المسيحيين الأرثوذكس الذين نعيش في بلدان مختلفة، نتشاطر القيم نفسها وعلينا أن نلتزمها».



وهذه الزيارة هي الأولى لمسئول كبير في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية لألبانيا، التي تضم 2،9 مليون نسمة، يشكل الأرثوذكس 7% منهم، فيما يشكل الكاثوليك 10% والباقون مسلمون، وفق إحصاء يعود إلى 2011.



والكنيسة الأرثوذكسية الألبانية تتمتع باستقلال على غرار غالبية الكنائس الأرثوذكسية.



وأشاد كيريل بجهود رجال الدين لـ«مقاومة» استمرت نصف قرن ضد الشيوعية، التي أدرجت الإلحاد في الدستور، وأيضا لـ«نهضة» الإيمان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي بعد سقوط الشيوعية.



وبين 1945 و1985 قضى سبعة أساقفة و111 كاهنا وعشرة إكليريكيين وثماني راهبات من الكاثوليك والأرثوذكس فترة اعتقالهم بسبب انتمائهم الديني، وتم تدمير أكثر من 1800 كنيسة.



وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الألبانية، أناستاسيوس يانولاتوس: «إن كنيستنا تطبعها روح التعايش السلمي بين كل المجموعات الدينية، وزيارة البطريرك كيريل هي تأكيد لهذه القيم».



ووصل كيريل، أمس السبت، إلى تيرانا، على أن يلتقي، الإثنين، الرئيس الألباني ايلير ميتا، ورئيس الوزراء ايدي راما.