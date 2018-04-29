مقتل 2 فى تحطم طائرة بكوستاريكا

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأحد، جراء تحطم طائرة كانت تقلهما في محافظة «جواناكاست» شمال المحيط الهادئ من كوستاريكا.



وذكرت صحيفة «إنفو باى» الأرجنتينية، أن مجموعة من ضباط خفر السواحل الوطني وصلت على الفور إلى موقع الحادث، فضلاً عن رجال الإطفاء، لرفع الأدلة والتعرف على سبب الحادث.



وأشارت هيئة التحقيق القضائي إلى أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى السبب الحقيقي للحادث، إلا أنه من المرجح أن السبب تقنى، كما رفع عناصر الشرطة جثة المتوفي، وتم نقل طالب الطيران جوا إلى مستشفى في سان خوسيه إلا أنه توفي بعد ساعات بسبب شدة الإصابات.