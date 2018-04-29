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فن
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:14 م

مخرج «هدوء نسبى»: الفكرة عبارة عن «كابوس» ونجهز له منذ 8 شهور

مخرج «هدوء نسبى»:
أمير محمد خالد
dostor.org/2149238

انتهى عرض مسرحية «هدوء نسبي» لفرقة تياترو للمسرح المستقل، منذ عدة أيام، حيث قدمت الفرقة أول عرض رعب داخل بيت مهجور، الكائن في 8 شارع عماد الدين، وحظى العرض بحضور جماهيري كبير على مدار أيام عرضه.

عن فكرة العرض وكيفية تنفيذه، «الدستور» التقت بالمخرج عمر المعتز بالله، الذي كشف في البداية أن فكرة العرض عبارة عن «كابوس» وقرر تنفيذه مثلما مر به تمامًا، مؤكدًا أنه منذ الصغر وهو يرى كوابيس بها شخصيات وأحداث مفزعة، وعندما تكرر معه قرر أن يرسم كل الشخصيات التي رآها حتى يستطيع أن يستكمل حياته، وبفضل الكوابيس دخل كلية الفنون الجميلة، وعرضوا عليه تنفيذ الشخصيات التي يراها على المسرح، بدلًا من الرسم، ومن هنا انطلق مشواره الفني.

وأضاف «عمر» أنه قدم العديد من العروض المسرحية وجميعها بأفكار جديدة ومختلفة في القضايا والموضوعات التي تناولتها أو في طريقة التنفيذ، ولكن «هدوء نسبي» هو الأجرأ والأخطر عبر مشواره الفني بصحبة فرقته، لأنه يقدم داخل بيت مهجور حقيقي وهو موجود بالفعل في شارع عماد الدين، كما أن فكرته جديدة ومختلفة على الجمهور، لأننا لن نقف على خشبة مسرح، ولن يجلس الجمهور على كراسي مثل العروض المسرحية المعتادة، ولكن سيكون الجمهور هو محرك الأحداث داخل البيت، الذي تدور فيه الأحداث وسيعيشون التجربة ويتعرضون للأحداث.

وأوضح أنهم يجهزون لهذا العرض منذ فترة طويلة، وكشف أنه يكتب العرض منذ عامين ونصف، ويجهز له بصحبة فرقته منذ 8 شهور، حيث استعانوا بمكياج وإكسسوارات من خارج مصر، إضافة إلى أن وجود مكان مناسب لتقديم العرض استغرق 3 شهور، وتابع: «كلما وجدنا مكانًا مناسبًا تواجهنا مشكلة بداخله مثل أن هناك أمرًا بإزالته أو أن أصحاب المنزل غير مقتنعين بما نقدمه، ومن ضمن الأماكن التي كنا سنقدم بها سفينة محترقة، ولكن تحتاج للعديد من التعديلات لتكون آمنة بالشكل المناسب».

وأكد أن العرض آمن بالشكل الكافي ولا يوجد أي شيء خطر أو مضر، والتجربة جديدة ومختلفة علينا وعلى الجمهور، وأشار إلى أن العرض تمت إجازته من الرقابة على المصنفات الفنية تحت تصنيف +16، وهذا التصنيف لأنه يحتوي على مشاهد مقززة وخطر على الأطفال، مضيفًا أنهم سيشاركون بذلك العرض في عدة مهرجانات خارجية بداية من أغسطس المقبل.

وذكر أن العرض تدور فكرته حول أسرة مكونة من 3 أشخاص، وهم أب وأم ابنتهم ينتظرون الموت في هدوء، لكن يحدث العديد من المفارقات خلال أحداث العرض، وأكد أنه يحمل عدة أفكار ليس شرطًا أن تصل جميعها للناس.

«هدوء نسبي» بطولة مجموعة من الشباب، هم: سارة خليل، أحمد الشرقاوي، نورهان صالح، مكياج ومؤثرات بصرية دينا سالم، تصميم تعبير حركي حازم حيدر، كما أن البروفات والتجهيزات تمت بالتعاون مع أوزيريس للإنتاج الفني والتدريب، وإدارة مواقع العرض محطات للفن المعاصر.

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