«الأوبزرفر»: بريطانيا تستقبل رمضان بالهدايا والعروض

أكدت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية، أن المتاجر البريطانية تستعد لعائدات تجاوز المليوني جنيه إسترليني في شهر رمضان.



وتابعت أن آخر الدراسات كشفت عن أن المتاجر البريطانية تقوم بحملات ترويجية للمسلمين في شهر رمضان، من خلال الطعام والهدايا في شهر الصوم.



وأشارت إلى أن أكبر المتاجر البريطانية، وعلى رأسها «سينزبري» و«تسكو» و«أزدا» و«موريسون»، تتيح بعض المنتجات الخاصة، وتقدم عروضا هائلة على الأطعمة التي يفضلها المسلمون في رمضان، وتتركز هذه الدعاية في المناطق التي بها عدد مسلمين كبير.



وأوضحت أن بعض المتاجر يبيع أوراقا بها مواقيت الإفطار والإمساك في رمضان، كما أن شركات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، مثل ماك، بودي شوب، ومحلات الحلوى الشهيرة، تخصص عبوات هدية في عيد الفطر على غرار هدايا عيد الميلاد.



وأضافت أن مركز «وستفيلد»، الواقع في العاصمة لندن، والذي يعد من أكبر مراكز التسوق في أوروبا، يعقد مهرجانا خاصا للتسوق في عيد الفطر، ويتضمن عروض أزياء وأطعمة وهدايا.





