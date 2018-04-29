«الكويت للأبحاث» يفوز بجائزة المجلس الاقتصادي - الأفروآسيوي

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية فوزه ممثلًا عن الكويت بالدورة الأولى لجائزة المجلس الاقتصادي الأفروآسيوي للحكومات العربية للتنمية المستدامة 2030، التي عقدت بمدينة نيويورك الأمريكية.



وأوضح المعهد، في بيان له اليوم الأحد، أن الكويت ممثلة بالمعهد فازت بجائزة المجلس عن فئة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العربية لدورها في تفعيل أطر التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الفوز يأتي تتويجًا لدور الجهات الحكومية الفائزة في تنفيذ سياسات وقرارات وخطط واستراتيجيات التنمية والرؤى الاقتصادية العربية ذات الصلة بمشروعات التنمية المستدامة.



ومن جانبه، أشاد نائب رئيس المجلس الاقتصادي - الأفروآسيوي رئيس الجائزة عصام أبوالحسن بدور الوزارات والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات ومراكز البحث العلمي العربية بشكل عام والكويتية بشكل خاص، في تفعيل أطر التنمية المستدامة، لافتًا إلى ما تقدم من مبادرات تنموية ودراسات ومشروعات تهدف إلى الولوج إلى عصر اقتصاديات الثروات الطبيعية المستدامة وهو ما يعكس الفكر العلمي الابداعي المتميز الذي تحتاجه اليوم الفعاليات والكيانات العربية.



ونوه بدور الهيئات الحكومية المعنية والأجهزة العلمية والبحثية العربية، داعيًا إلى تضافر جميع الجهود مع الهيئات والمؤسسات الأكاديمية والجامعات الحكومية والأهلية لربطها معا بهدف توفير أسس علمية تدعم الاستراتيجيات الحكومية التنموية لدول المنطقة بشكل يجعلها قادرة على منافسة الاقتصاديات العالمية.



يذكر أن هذه الجائزة، التي يقدمها المجلس الاقتصادي - الأفروآسيوي، هي الأولى من نوعها، وتبرز أداء الأجهزة الحكومية في تفعيل برامج التنمية المستدامة 2030، والمعروفة باسم الأهداف العالمية للأمم المتحدة.



وتأسس المجلس الاقتصادي - الأفروآسيوي عام 2017، كمجلس اقتصادي دولي مستقل هادف للربح، لربط آسيا بأفريقيا اقتصاديًا، ويهتم بتطوير الاقتصاد والاستثمار وضمان الاستثمارات والمشروعات بشكل خاص في دول شمال إفريقيا، كبوابات عالمية للاستثمار في إفريقيا وبشكل عام تشجيع حرية حركة تنقل الأموال بين دول آسيا وإفريقيا.