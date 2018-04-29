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الأحد 29/أبريل/2018 - 04:09 م

لندن تستعد لتقديم عرض للاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة

لندن تستعد لتقديم
أش أ
dostor.org/2149229

كشفت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، عن أن المملكة المتحدة من المتوقع أن تقدم عرضًا إلى الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة فى المستقبل الأمر الذى يمكن أن يتم رؤيته متشابهًا جدًا لقواعد الحركة الحرة الحالية التى وضعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست».

وذكرت الصحيفة -فى سياق تقرير أوردته عبر موقعها الإلكترونى- أن المفاوضين في بريطانيا يودون أن يعرضوا المقترح ليتزامن مع قمة المجلس الأوروبى فى يونيو القادم، فى محاولة لكسر الجمود خلال محادثات «بريكست».

ولفتت إلى أن الخطة التى من المقرر أن تقدمها المملكة المتحدة ستشهد مستوى عاليًا من وصول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا في المستقبل، لكنها يمكن أن تترك سلطة الحكومة البريطانية متوقفة في ظروف معينة.

وأشارت «الإندبندنت» إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تعرضت الأسبوع الماضى لضغوط شديدة من أجل قبول البقاء في الاتحاد الجمركى الأوروبي، وهو ترتيب من شأنه أن يتوافق مع العرض الجديد بشأن حقوق الهجرة.

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