القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
منوعات
الأحد 29/أبريل/2018 - 04:08 م

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

تطبيق سناب شات
تطبيق "سناب شات"
وكالات
dostor.org/2149227

أعلن القائمون على تطبيق "سناب شات" الشهير إطلاق الجيل الثاني من نظارات "Spectacles" الذكية.

وصممت "Spectacles V2" على شكل نظارات شمسية عادية بهيكل أنيق وعصري مقاوم للماء، ومزود بكاميرات صغيرة على الجانبين تساعد المستخدم على التقاط الصور والفيديوهات عالية الدقة، بالإضافة إلى بطارية داخلية توفر للمستخدم استعمال النظارة للتصوير أو مشاهدة الفيديوهات لعدة ساعات.

أما ما تبدو أنها عدسات هذه النظارة، فهي في الواقع شاشات متطورة يمكنها عرض ما تصوره الكاميرات مباشرة، أو عرض الفيديوهات الموجودة في الهاتف أو الجهاز الذكي بعد وصله بالنظارة عبر شبكة البلوتوث.

وتتوفر هذه النظارة حاليا في متاجر "Snap" في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا بسعر 129.99 دولار، ومن المنتظر أن تظهر في 13 دولة أخرى، في 3 مايو المقبل.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان

منذ أقل من شهر

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

منذ أقل من شهر

من هي «مايا أنجيلو» التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟

منذ شهر

«يوميات طفل الفرن».. عمره 8 سنوات ويوميته 50 جنيهًا

منذ أقل من شهرين

أغرب سؤال اتسألك في الـInterview؟

منذ 3 شهر

حكاية أم فى الـ98 من عمرها ترعى ابنها المُسن

الآن

بالفيديو.. «فتاة الدائرى»: لم أقصد الإساءة لسمعة مصر

«فيفا» يحدد ألوان زي «الفراعنة» في مباريات كأس العالم

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

وزير خارجية فرنسا ورئيس «المترو» يتفقدان تنفيذ محطة هليوبوليس

الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

مصادر: الحكومة ستصدر بيانًا حول ملابسات إعفاء رئيس هيئة الأوقاف

ألبومات الصور

غرف عمليات بالدقهلية استعدادًا لسوء الطقس

مستشار رئيس الوزراء يعرض خطة رعاية أسر الشهداء والمصابين بالمنيا

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

فيه سمٌّ قاتل.. «الدستور» تحقق فى شائعة «البطيخ المسرطن»

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

«الوزراء» يعفي رئيس هيئة الأوقاف من منصبه

مصادر: الحكومة ستصدر بيانًا حول ملابسات إعفاء رئيس هيئة الأوقاف

كشكول

مستشار "الجامعات الإسلامية": الدعاة لهم دور هام حاليًّا

زراعة الإسكندرية تستقبل وفد للجامعة بفرع تشاد

سياحة وفنادق الإسكندرية تنظم المؤتمر السنوي لقسم الإرشاد

عامر: الأزهر ينفتح على جميع الجامعات العربية والأجنبية

تكريم أستاذتين بتربية نوعية الإسكندرية لجهودهم فى تجميل المحافظة

الأمصار

«عدن» عين اليمن

الجيش التركي يشن غارات على حزب العمل الكردستاني شمالي العراق

«الشورى السعودي» ينتظر قانونًا لـ«مكافحة التحرش»

المنتج المتحرش: هوليوود ستغفر لي

«الكويت» تفوز بجائزة المجلس الاقتصادي الأفرو آسيوي للتنمية المستدامة 2030

ads
منوعات

«سناب شات» يطلق نظارات ذكية مميزة

أصغر صاروخ فضاء ياباني يدخل موسوعة جينيس

«ياندكس» تنافس «أمازون» بخدمات جديدة

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads