مصادر: الحكومة ستصدر بيانًا حول ملابسات إعفاء رئيس هيئة الأوقاف

صرحت مصادر حكومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، بأنه سيتم إصدار بيان رسمي في وقت لاحق، بشأن ملابسات إعفاء الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، من منصبه، والشخصية التي سيتم إسناد المنصب إليها.



وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارًا بإعفاء رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف من منصبه.



يذكر أن وزارة الأوقاف كانت قد شكلت لجنة للتحقيق مع الدكتور أحمد عبدالحافظ، بعد القرار الذي اتخذه ببيع أسهم الهيئة، دون العرض على مجلس إدارتها أو مجلس وكلاء الأوقاف أو لجنة الاستثمار.