الجيش اليمنى يعلن تأمين شمال وغرب حضرموت من «القاعدة»

أعلنت قوات الجيش الوطني الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، تأمين كافة مناطق شمال وغرب محافظة حضرموت بشرقي البلاد من عناصر تنظيم القاعدة.



وقال هشام الجابري، الناطق باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن" قوات النخبة سيطرت على نقاط تمركز في بعض الطرق كان يقيمها تنظيم القاعدة الإرهابي بين حين وآخر، لإرهاب المواطنين وإظهار تواجد له في تلك المناطق".



وأكد الجابري أنه "تم تأمين الطرق المؤدية لمحافظة حضرموت من جهة الشمال والغرب وتمركزت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية على أهم المداخل والمخارج لهذه المناطق لتأمين مناطق شمال غرب حضرموت".



وأضاف أن هناك تغطية جوية كبيرة من قوات التحالف العربي لدعم الانتشار وتأمين مناطق شمال غرب حضرموت.



وأوضح الجابري أن "عملية الجبال السود تأتي ضمن الجهود المستمرة لقوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي في ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة ضمن جهود مكافحة الإرهاب وارساء الأمن في كافة مناطق حضرموت".



وأمس السبت، أعلنت قوات الجيش انطلاق عملية عسكرية تحت اسم "الجبال السود" لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة الإرهابى بالمناطق الشمالية الغربية لحضرموت.