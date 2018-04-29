الجندى يصدر كتابًا دوريًّا للمحافظين استعدادًا لتقلبات الطقس

أصدر اللواء أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، كتابًا دوريًّا للمحافظات، لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، واحتمالات سقوط الأمطار والسيول.



ووجه الجندى، المحافظات، برفع درجة الاستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ اعتبارًا من اليوم الأحد، والتبليغ بالأحداث المهمة.



وأضاف الوزير أنه تم التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه، وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة، خاصة محافظة القاهرة والطرق السريعة بالمحافظات.



وأشار إلى أنه يجب توعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول، إضافة إلى توزيع معدات كسح المياه (عربات طلمبات)، وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.