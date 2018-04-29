أحمد الديب أبو ضي يكتب: الأستاذ محمد القصبجي كاهن المعبد الكلثومي

عشان نفهم طبيعة وعمق العلاقة بين مبدع بعبقرية الأستاذ قصب، والست، فهو اللي أسس وأقام ونقل الآنسة أم كلثوم من التخت البسيط لأول فرقة موسيقية - يعني مش مجرد عواد بيعزف ورا مغنية. وهي أول صوت عظيم نقل أفكاره وفتوحاته الموسيقية وتجريبه في قالب المونولوج والطقطوقة للناس.



بداية من طقطوقة (قال إيه حلف ما يكلمنيش) سنة 1924، حتى أغاني فيلم فاطمة سنة 1947 بعد مونولوج "رق الحبيب" تاج المعبد الكلثومي، سنة 44 يعني 23 سنة إبداع.



القصبجي ساهم كمان في وضع الأسس لأهم مطربات في تاريخنا (فتحية أحمد - ليلى مراد - أسمهان)،

وكمان طلع من مدرسته ومن عبقريته كل الناس اللي صنعت نغم ومغنى، بداية من "عبد الوهاب ومحمود الشريف وأحمد صدقي ومحمدفوزي وفريد الأطرش"، والجيل اللي بعده "محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي"، حتى آخر موسيقي بيصنع لحن أو بيركب شوية نغمات ليومك.



إضافة لكل دا، الأستاذ قصب أستاذ عود، يعني صاحب مدرسة في عزف العود له ريشته الخاصة التقيلة الرصينة، وتقاسيمه ذات البصمة القصبجية في انتقالاتها ودوايرها المقامية ومؤلفاته الكلاسيكية في قالب السماعي (سماعي راست القصبجي مثال)، والمقطوعات الحرة زي ذكرياتي اللي بتدرس في كل المعاهد والأكاديميات، وبيتعمل رسايل ماجستير ودكتوراه في أعماله.



ولليوم ولأجيال جاية؛ طلبة الموسيقى بيسبحوا بفضله يوميا بالمعنى الحرفي، يوميا القصبجي حاضر على الاوتار وبين الأصابع وفي الحناجر.



والسؤال البسيط هو: عبقري زي القصبجي حد يقدر يمنع أو يحجب أو يشوه أو يحتال على موهبته وإبداعه؟