القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:59 م

تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة تقلبات الطقس

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2149092

شارك وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، في اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، لوضع خطة حكومية جديدة لمواجهة تقلبات الطقس.

وتلقيى رئيس الوزراء تقريرًا شاملًا من رئيس هيئة الأرصاد عن توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، والتي أفادت بوجود بعض التقلبات الجوية في عدد من المحافظات.

كما استقر اللقاء على عدة قرارات منها: تفعيل غرفة طوارئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتنسيق مع غرف عمليات جميع المحافظات، اعتبارًا من الثانية بعد ظهر اليوم، لمتابعة موقف حالة الطقس وسقوط الأمطار، خلال الفترة من اليوم 29 أبريل، وحتى الخميس 3 مايو، على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، السويس.

وكلف رئيس الوزراء، اللواء أبوبكر الجندي بإخطار كافة المحافظين برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى والتواجد في مكاتبهم لمتابعة الموقف على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم من اجراءات فاعلة للتعامل السريع في حالة سقوط المطر.

وشدد "إسماعيل" على ضرورة تجهيز 8 فرق للطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء والحماية المدنية، والغاز، مع التأكد من جاهزية سيارات نزح المياه والطلمبات وكافة التجهيزات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هطول الأمطار، والتنسيق مع المحافظات المجاورة في هذا الشأن.

وكلف رئيس الوزراء بضرورة مراجعة شبكة الصرف في الطرق الرئيسية، ومراجعة الخطط المرورية البديلة في المدن الرئيسية.

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