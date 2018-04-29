القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:59 م

ماكرون وماي يدعوان إلى تشديد حظر الأسلحة الكيميائية

ماكرون وماي
ماكرون وماي
dostor.org/2149091

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأحد، الأسرة الدولية إلى تشديد الحظر على الأسلحة الكيميائية بمناسبة الذكرى الـ21 لإبرام المعاهدة الخاصة بذلك.

وكتب ماكرون على «تويتر»: «بمناسبة الذكرى الـ21 لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وبعد أحداث دوما وسالزبري، أدعو وتيريزا ماي، الأسرة الدولية، إلى تشديد حظر أسلحة الدمار الشامل هذه».

وكتبت تيريزا ماي، في تغريدة لـ«10 داونينج ستريت»: «قبل 21 عاما؛ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية منعت استخدام وتطوير وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة الفتاكة.. أؤكد وماكرون تمسكنا بهذا الاتفاق، وندعو الأمم الأخرى إلى الانضمام إلى موقفنا الحازم.. علينا ألا نعود إلى الوراء إطلاقا».

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 29 أبريل 1997، وتضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بتطبيقها 192 بلدا ومقرها لاهاي.

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