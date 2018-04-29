القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 02:56 م

«الاقتصاد الرقمى»: المساهمة فى تأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2149083

كشف محمد عزام، مدير عام شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن إجراء مفاوضات مع ممثلي بنك قطر الوطني "QNB" ومؤسسة التمويل الدولية IFC، فضلًا عن عدد من البنوك المصرية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضح "عزام" أن الشعبة أطلقت اليوم للمساعدة على تأسيس 1000 شركة صغيرة ومتوسطة للمساهمة في تنفيذ مبادرة التحول الرقمي والشمول المالي، التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأكد أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية لذلك تتطلع الشعبة إلى بناء مستقبل رقمي واعد، وتحتاح مزيدًا من الدعم لتنفيذ ذلك، وفتح فرص تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي تبنى مبادره أخرى تتعلق بتحديث ورقمنة منظومة التجارة المصرية، بالتعاون مع شركات عالمية، منها فيزا لحلول المدفوعات الإلكترونية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

مدير أمن الجيزة: حملتنا بالمناطق الأثرية تهدف لحماية ضيوف مصر

الإسكان: لا تعليق على إحالة مسئولين للنيابة فى غرق القاهرة الجديدة

«الخامسة الفرنسية»: زيارة «لودريان» تمهد الطريق لزيارة «ماكرون»

«خارجية النواب» ترفض موازنة وزارة الهجرة

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

ألبومات الصور

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

حكمدار الجيزة يُلبي طلب عجوز بترخيص «توكتوك» لابنها

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

كشكول

رئيس هيئة تعليم الكبار بالمنوفية يكرم رئيس الجامعة

وزير التعليم العالي يطالب بتشكيل رابطة محبي جامعة القاهرة

طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرا بالأكاديمية الطبية العسكرية.. غدا

تربية المنوفية تنظم حفلًا لختام الأنشطة بحضور رئيس الجامعة

الخشت: تطوير المبنى الجنوبي لمعهد الأورام بتكلفة ٣٠٠ مليون جنية

الأمصار

«البصرة» مدينة البندقية العراقية

البورصة المصرية تغلق على انخفاض بنسبة 0.32%

بالصور.. الملك سلمان يغادر الرياض

مقتل اثنين بمنظمة سويسرية جنوب السودان

الكشف عن «بروتين» يسبب سرطان الدم

ads
منوعات

فيفا يرد على تهديدات ترامب: قواعدنا تحدد البلد المضيف لمونديال 2026

كعكة ثانية وبوكيه ورد احتياطي في زفاف هاري وميغان

بالصور.. احترس.. هذه الفراشة قد تقتلك

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads