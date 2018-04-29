«ماي»: الاتفاق النووي الإيراني يحتاج بعض المعالجات

أكد مكتب رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أن قادة بريطانيا، فرنسا، وألمانيا اتفقوا على أن الاتفاق النووي الإيراني به عدة قضايا تحتاج إلى معالجة.



وأكد قادة الدول الثلاثة، إن القضايا التي يتعين مراجعتها في الاتفاق تتضمن الصواريخ الباليستية وما سيحدث بعد انتهاء الاتفاق ونشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز».



وكانت كل من فرنسا وألمانيا يحاولون إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، إلا انه مصّر على الانسحاب، الذي قال إنه سينفذه في 12 مايو المقبل.

