القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:54 م

«أبوالغيط» يطالب فرنسا بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
dostor.org/2149076

حثّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم الأحد، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، الذي يزور حاليًا القاهرة، بالضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها في فلسطين في ضوء تطورات وضعية القدس، فضلًا على بحث دعم التسوية السياسية للأزمة السورية.

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان، أن اللقاء شهد حوارًا معمقًا، وشغلت تطورات القضية الفلسطينية حيزًا رئيسيًا من النقاش، وكانت مستجدات الأزمة السورية أحد موضوعات النقاش الهامة.

وبخصوص فلسطين، تحدث «أبوالغيط» عن وضعية القدس التي تكتسب أهمية وحساسية خاصة خلال المرحلة الحالية في ضوء المواقف الأمريكية الأخيرة، في إشارة لقرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر الماضي، وتوجهه لنقل سفارة بلاده للمدينة المقدسة الشهر المقبل.

وأكد أمين عام الجامعة العربية، أن أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في القيام بتحركات واتصالات نشطة من أجل مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحث «أبوالغيط »الوزير الفرنسي على الضغط على الجانب الإسرائيلي لدفعه للالتزام بقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

بدوره، أوضح الوزير الفرنسي، استمرار موقف بلاده الداعم لحل الدولتين ورفضها إجراء أي تغييرات من شأنها المساس بالوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس.

وبشأن سوريا، تناول الأمين العام مع الوزير الفرنسى أبعاد وتداعيات الضربة الجوية التي قامت بها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا في 14 أبريل الجاري، وطبيعة التطورات والاتصالات الجارية حاليًا للتعامل مع الأزمة بشكل عام، بما في ذلك سبل دعم عملية التسوية السياسية والدعم الإنساني.

كما بحث اللقاء الأزمة الليبية وسبل حلها، وتطورات نظيرتها اليمنية، وصورايخ جماعة الحوثي اليمنية صوب الأراضي السعودية، ومستقبل الاتفاق النووي مع إيران وسلوك الأخيرة بالمنطقة بشكل عام.

ولم يصدر بيان من الجانب الفرنسي بشأن الزيارة، غير أن سفارة فرنسا بالقاهرة نقلت في بيان الجمعة، عن إجراء وزير خارجيتها اليوم زيارة غير محددة المدة للقاهرة تتضمن «حوارًا وثيقًا» مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأبوالغيط، ووزير خارجية مصر، سامح شكري، بشأن ملفات وأزمات المنطقة، مشيرًا إلى طرحه مبادرات لم يسمها في الشأن السوري.

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