عزت العلايلي لـ«الدستور»: اتفقت على تقديم عرض على المسرح القومي

قال الفنان عزت العلايلي إن ما تم نشره مؤخرًا بخصوص تقديم عرض مسرحي على خشبة المسرح القومي بالعتبة صحيح تمامًا، معبرًا عن اشتياقه للعودة للمسرح مرة أخرى.



وأوضح «العلايلي» في تصريحات لـ«الدستور» أن الاتفاق على تقديم عرض مسرحي جاء في وجود مدير المسرح القومي الفنان يوسف إسماعيل، ونجله محمود العلايلي، أثناء تكريمه من المركز القومي للمسرح مؤخرًا.



وأضاف «العلايلي» أن العرض لم تحدد ملامحه حتى الآن، وسيتم إعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سوف يقدم في العام الجاري 2018.