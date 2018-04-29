محمد محمود عبدالعزيز ينتهي من تصوير «فوق السحاب» في باريس

انتهي الفنان محمد محمود عبدالعزيز، من تصوير مشاهده في العاصمة الفرنسية باريس، وهي المشاهد التي جمعته بالفنان هاني سلامة، واستغرقت ما يقرب من ثلاثة أيام.



ويكثف المخرج رءوف عبدالعزيز، تصوير المشاهد المتبقية من العمل، مع عدد من الأبطال بخلاف محمد محمود عبدالعزيز، حيث يعود كل منهم إلى القاهرة مرة أخرى لتصوير المسلسل في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.



يذكر أن «فوق السحاب» يشارك في بطولته كل من إبراهيم نصر، منى عبدالغني، شادي ألفونس، ستيفاني صليبا، هبة عبدالغني، وآخرين، تأليف حسان دهشان، إخراج رءوف عبدالعزيز، وإنتاج تامر مرسي.