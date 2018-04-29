عليا بهات توضح حقيقة علاقتها برانبير كابور

تعيش النجمة الهندية عليا بهات، حالة من الانتعاش الفني، حيث تستعد لطرح فيلمها «Raazi» المثير للجدل، والمقرر طرحه 11 مايو المقبل، كما تصور فيلمًا جديدًا، برفقة الفنان رانبير كابور، بعنوان «Brahmastra»، لعرضه العام المقبل.



وكشفت «عليا» حقيقة العلاقة التي تربطها بـ«رانبير» خلال لقاء صحفي لها، حيث قالت: «في الحقيقة أنا مفتونة برانبير وكنت أتمنى العمل معه منذ فترة طويلة، وبعد أن تعاونا سويًا اكتشفت بأنه ليس مجرد ممثل رائع فقط، بل هو صديق وشخص رائع للغاية، وأتمنى أن أظل برفقته طوال حياتي».



يذكر أن النجمة الهندية تجسد ضمن أحداث فيلم «Raazi» شخصية فتاة مسلمة تتسم بالبساطة عميلة من كشمير، في قصة مقتبسة من أحداث حقيقية وقعت عام 1971؛ تزامنًا مع حرب الهند وباكستان، ويشاركها البطولة النجم راجيت كابور، وفيكي كوشال، وجايديب أهلاوات.



