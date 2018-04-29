القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:45 م

التحقيق فى واقعة سقوط فتاة من شرفة منزلها بدار السلام

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2149062

تباشر نيابة دار السلام، التحقيق فى مصرع فتاة؛ إثر سقوطها من شرفة منزلها أثناء "نشر الغسيل" بالبلكونة.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، تلقوا بلاغًا من مستشفى المبرة، يفيد بوصول فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، جثة هامدة.

وبالانتقال وسؤال والدة وشقيقات المتوفاة؛ أكدوا أنهم يقيمون بالطابق الخامس، فى عمارة سكنية، وأثناء قيام المتوفاة بـ"نشر الغسيل في البلكونة"؛ سقطت منها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب فى الحادث.

وحُرِّرَ المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة؛ التي تباشر التحقيق.

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