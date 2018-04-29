محمد رمضان لـ«الدستور»: أصور «نسر الصعيد» 16 ساعة يوميًا

قال الفنان محمد رمضان، إنه يواصل تصوير مسلسل «نسر الصعيد» بأماكن متفرقة بين القاهرة والجيزة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يلحق انتهاء تصوير العمل قبل بدء شهر رمضان المقبل.



وأشار «رمضان» في تصريحات لـ«الدستور» إلى أنه يصور المسلسل ما يقرب من 16 ساعة يوميًا، متمنيًا أن ينال العمل رضا الجمهور.



«نسر الصعيد» يشارك في بطولته كل من وفاء عامر، درة، سيد رجب، عائشة بن أحمد، محمد عز، ياسر الزنكلوني، محمد عبدالجواد، هاجر عفيفي، وآخرين، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.