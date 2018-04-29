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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:37 م

إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي بمركزي ديروط والفتح

صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسيوط : محمد أبو شادي
dostor.org/2149045

قال العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم إزالة حوالى 67 حالة تعدٍ على أراضى زراعية وأراضي أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط، منهم 20 حالة تعدٍ بالفتح 11 قيراط تقريبًا و47 حالة بمركز ديروط على مساحة، ضمن خطة الإزالات الجاري تنفيذها باستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية وفي وجود مظلة أمنية ومسئولى الإدارات الزراعية بكل مركز.

وأضاف رئيس مركز ومدينة ديروط أن حملة إزالات مكبرة بقرية ديروط الشريف، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة المدنية، أسفرت عن إزالة عدد 47 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية، وعدد 2 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، وعدد 2 حالة تعدٍ على أملاك الري.

وأوضحت نبيلة على محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، أنه تم تنفيذ 10 حالات إزالة زراعية بقرية المعصرة على مساحة 7 قيراط، بالإضافة إلى تنفيذ 10 حالات إزالة زراعية أخرى بقرية الوسطى على مساحة 4 قيراط.

إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي بمركزي ديروط والفتح
إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي بمركزي ديروط والفتح
إزالة 67 حالة تعدٍ على أراضي بمركزي ديروط والفتح
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