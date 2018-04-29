«الرقابة المالية» توافق على نشر تعديل نظام «رواد للسياحة»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج إفصاح تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة رواد السياحة - رواد.



وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المادة تضمن إضافة نشاط المساهمة والمشاركة في الشركات التي تزاول أعمالا ونشاطات اخرى بخلاف النشاط السياحي.



يذكر أن عمومية رواد العادية، أقرت في نهاية مارس الماضي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 50 قرشًا للسهم، وبإجمالي 8.6 مليون جنيه، بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع من الشركة.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا مجمعة خلال العام الماضي، بقيمة 21.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون جنيه قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت فوائد أذون الخزانة وشهادات الاستثمار خلال 2017 إلى 10.92 مليون جنيه، مقارنة بفوائد وشهادات مماثلة بلغت قيمتها 6.8 مليون جنيه على أساس سنوي.



وسجلت الشركة خلال العام الماضي أرباحا من بيع استثمارات متاحة للبيع، بقيمة 18.9 مليون جنيه، وفقًا للقوائم.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد قفزت أيضا خلال 2017، إلى نحو 19.13 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 43.25 ألف جنيه بـ2016.