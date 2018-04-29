القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 02:36 م

«الرقابة المالية» توافق على نشر تعديل نظام «رواد للسياحة»

الرقابة المالية
الرقابة المالية
الدستور
dostor.org/2149043

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر نموذج إفصاح تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي لشركة رواد السياحة - رواد.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن المادة تضمن إضافة نشاط المساهمة والمشاركة في الشركات التي تزاول أعمالا ونشاطات اخرى بخلاف النشاط السياحي.

يذكر أن عمومية رواد العادية، أقرت في نهاية مارس الماضي، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 50 قرشًا للسهم، وبإجمالي 8.6 مليون جنيه، بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع من الشركة.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا مجمعة خلال العام الماضي، بقيمة 21.74 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون جنيه قبل عام، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت فوائد أذون الخزانة وشهادات الاستثمار خلال 2017 إلى 10.92 مليون جنيه، مقارنة بفوائد وشهادات مماثلة بلغت قيمتها 6.8 مليون جنيه على أساس سنوي.

وسجلت الشركة خلال العام الماضي أرباحا من بيع استثمارات متاحة للبيع، بقيمة 18.9 مليون جنيه، وفقًا للقوائم.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة فقد قفزت أيضا خلال 2017، إلى نحو 19.13 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 43.25 ألف جنيه بـ2016.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

مدير أمن الجيزة: حملتنا بالمناطق الأثرية تهدف لحماية ضيوف مصر

الإسكان: لا تعليق على إحالة مسئولين للنيابة فى غرق القاهرة الجديدة

«الخامسة الفرنسية»: زيارة «لودريان» تمهد الطريق لزيارة «ماكرون»

«خارجية النواب» ترفض موازنة وزارة الهجرة

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

ألبومات الصور

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

حكمدار الجيزة يُلبي طلب عجوز بترخيص «توكتوك» لابنها

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

كشكول

يوسف عامر يبحث التعاون بين جامعتي الأزهر والأحقاف اليمنية

رئيس هيئة تعليم الكبار بالمنوفية يكرم رئيس الجامعة

وزير التعليم العالي يطالب بتشكيل رابطة محبي جامعة القاهرة

طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرا بالأكاديمية الطبية العسكرية.. غدا

تربية المنوفية تنظم حفلًا لختام الأنشطة بحضور رئيس الجامعة

الأمصار

«البصرة» مدينة البندقية العراقية

البورصة المصرية تغلق على انخفاض بنسبة 0.32%

بالصور.. الملك سلمان يغادر الرياض

مقتل اثنين بمنظمة سويسرية جنوب السودان

الكشف عن «بروتين» يسبب سرطان الدم

ads
منوعات

فيفا يرد على تهديدات ترامب: قواعدنا تحدد البلد المضيف لمونديال 2026

كعكة ثانية وبوكيه ورد احتياطي في زفاف هاري وميغان

بالصور.. احترس.. هذه الفراشة قد تقتلك

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads